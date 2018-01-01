2018年01月01日 04:10 中國時報 吳敏顯

1我愛閱讀，雜七雜八地讀；我喜歡塗塗寫寫，寫散文餘暇，偶爾也插手練小說。

朋友追問，一個日夜搞科技的人，腦袋瓜早被那些古怪符號、程式、數據所綁架，竟然愛讀愛寫，究竟能愛到什麼程度呢？

我瞇著雙眼，帶點靦腆地回答，就像年輕人去談那些該談和不該談的戀愛那樣，勇往直前義無反顧嘛！

十幾年前，為了盡早成全自己喜好，天天找機會想退休，好騰挪足夠時間，去談該談及不該談的戀愛。可恨是不論年資、年齡、家庭生計、公司營運情況，沒有一樣條件搆得上，只能乾嚥口水乾瞪眼。

持續挨過幾年，終於露出曙光。宅心仁厚的公司老闆，認為科技人雖說絕頂聰明，但天天關在辦公室面對電腦螢幕絞腦汁，容易身心俱疲，影響後半輩子健康，所以不該受一般法規限制，即拿出一大筆錢，主動訂定資深員工提早優離優退辦法，表明給付法定退休待遇外，會史無前例地奉送一年薪資當紅包。

未料，這項優惠卻被某些部門主管私心給弄岔了，大多名額全教他們的貼身寵信給包攬了。其中不乏剩下一年多必須屆齡退休者，也高高興興地多拿個一百幾十萬元大紅包提早離開，另謀發展。

全案底定，同事笑我：「肥水不落外人田，古有明訓，你沒讀過嗎？那麼聰明的人，竟然不想想你這區田距離那水源有多遠，還興沖沖趕去陪榜湊熱鬧！」

隔年公司再次辦優退，但紅包折半，只多給半年薪。看來條件差多了，申請者會少些，獲准機率倍增。我忘掉自己離水源頭多遠，仍鄭重其事地填寫報告。結果──照樣落空。長官拍拍我肩膀安慰說：「你還可以拿很多年高薪耶，繼續幫忙吧！」

過了一些時候，好不容易等到第三次機會出現，優惠條件卻猶如溜滑梯，把折半的六個月薪紅包再摳掉兩個月。換句話說，這回獎勵紅包僅僅是我第一次申請時的三分之一，本事大的早搋著大紅包走人，後續申請者人數肯定有限，加上工作部門正巧換了新主管，申請案應該比較穩當。報告提出之後即準備打包走人，奈何左等右等久無音訊。

參與作業的同事為我抱不平，提早透露初步核退名單中根本沒我名字。懊惱之餘，想到新主管是認識多年曾經平起平坐的老同事，可以當面拜託。

一般人向新主管攀交情，莫非獻殷勤確保好職位，甚至利用關係調個好職缺或多加點薪水，大概很少有傻瓜像我，願意放棄高薪，提早空出位置。一番折騰，總算達成願望。

大家都說人生如戲，我覺得確實不假。自己早先數度獲徵詢提升層級，可我不想，因為去管一群人等於被那一群人所管，何必。尤其私底下還有閱讀和寫作兩個情婦，分秒糾纏著我。

長官給我下的考評是缺乏企圖心，意思是扶不起的阿斗，這次自動回家當個放無薪假的在宅老人，很快便在諸親友間贏得另一個雅號，叫我──大口木子，憨大呆。

我想，人生是不是隨時會被周遭意想不到的境況所誘導？隨時沉迷於自己的執拗和念想？甚或遭人戲弄？如果這些經歷不叫故事，又算什麼？

哈，世界上就是不乏大口木子這類族群，才能有那麼多無奇不有的故事吧！

2

不少呆子天生夾帶自閉基因，而這個呆子經過二、三十年職場施加的煎炸熬煮，多多少少開了幾扇窗子，讓他朝著屋外看天看地看人看鬼神。

還沒退休的時候，他老覺得自己忙碌疲累得只剩半個人活著，另外半個人麻木且不知去向。連體嬰被分割成兩個個體，理該各顧各的。如今卸下工作，他急著想做的，便是嘗試去找回走失的那一半，好一塊兒享受完完整整的生活。

哪料到，埋頭讀呀寫呀，非但沒找到走失的半個，連原先明白貼身的那半個，也跟著瘋瘋癲癲地把過日子當作是盪鞦韆。人生的課題複雜曲折，大概只有閱讀和埋頭寫作的時刻，三魂七魄才會一塊兒回到身邊繞著自己打轉，不必去想自己到底是一個人還是半個人吧！

某一天，應該是農民曆標誌的吉日良辰，那個呆子突然想起曾經讀過一些歷史故事。例如平民革命囉！登高一呼囉！黃袍加身全民擁戴囉！立刻張開手掌拍打胸脯，嘻嘻哈哈告訴自己，嘿，何不乘機編頂皇冠戴上。

「喏，我是國王呀！什麼大口木子。」

話說這位國王早在登基之前，就因為膽固醇過高，三酸甘油脂超標需要接受治療。經御醫仔細地「望、聞、問、切」診察後，請國王避免吃肥肉及油炸物，連蛋都要少吃。皇上認為，他從小怕吃肥肉，以後也會盡量避開油炸物，但一輩子偏愛吃的蛋，無論炒蛋、煎蛋、蒸蛋、白煮蛋，滷蛋、鹹蛋、皮蛋、鐵蛋、茶葉蛋，實在很難忌口。何況他當了國王，仍樂於和平民站在同一陣線，喜愛價廉又營養的食物，醫生怎麼能逼他放棄？

國王氣急敗壞指著御醫光禿的頭頂罵笨蛋，甚至咬牙切齒聲明，遲早會把那顆笨蛋連皮生吞。未料那個知道好多秘方的死忠大夫，自以為御醫兼御史，脖頸硬、腦袋鞏固力，一再冒險力諫結果，教自己腦袋瓜伸進了虎頭鍘。

國王似乎沒占到便宜，等心底那股怒氣消散，整個人卻罹患了恐蛋症候群。一度頒布詔書，規定全國人民不能吃蛋，免得跟他一樣膽固醇和血脂肪過高。這項舉措馬上招來政客、電視台節目主持人、報刊主筆的諂媚巴結，連連稱頌國王痌瘝在抱，時刻關切百姓健康。

偏偏蛋類生產是許多農家重要收入，一旦全國兩千三百多萬人不吃，無論專業養雞場、養鴨場、養鵝場，連一般農戶統統遭殃。

隔沒多久已是哀鴻遍野，農民紛紛揭竿而起。國王一看情勢不妙，又不便收回成命失掉威信，於是趕緊再下一道詔書說──雞蛋、鴨蛋、鵝蛋，什麼鳥蛋，什麼魚蛋，下鍋煎炒蒸煮之後，統統形同豆腐，從今以後一律改稱它們是豆腐。這食物既然歸屬豆腐，愛怎麼煮怎麼吃都行。

往後歲月，國王與平民百姓一樣，只吃新命名的豆腐而不曾吃蛋，一般民眾似乎沒什麼問題，但皇上的膽固醇、三酸甘油脂指數，則依舊高高在上。

國王非常苦惱，拚命尋求解決之道。雖然沒學兩千兩百多年前那個秦始皇，派方士徐福帶領數千童男童女出海找仙丹，卻不斷地撤換御醫，還特別請來一位飄洋過海來的洋大夫，診察龍體。

金頭髮藍眼睛的大鼻子醫師，事前已知道全國上下把蛋稱作豆腐，即稟報國王：「各種食物都含有不同營養成分，一旦偏食便會導致營養失衡，很容易因某種營養過剩或極度欠缺而危害健康。」

再經他仔細診斷分析，國王身體出狀況除了偏食，還是隻夜貓子。每天睡眠不足，更是影響龍體健康的重要因素。（上）

(中國時報)