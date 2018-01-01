2018年01月01日 04:10 中國時報 袁瓊瓊

伯偉回到家時正在那種雲裡霧裡的狀態。他進門時在百里香花叢上絆了下，人沒站穩，想扶點什麼，手一伸落了空，整個人栽到了地上。

地上這時候倒是涼的，泛著腐臭的泥土味。他扶地想爬起來，不知怎麼，周圍所有東西都軟綿綿的，抓撈著一場空。沒有東西可以讓他使勁。他覺得腦袋昏昏的，酒勁上來了，卻也有幾分明智讓他知道在這裡睡下去不行。他發聲喊：「來人啊。」他覺得自己聲音挺大的，不過四下全無動靜。他兩眼迷離，看得到自己家裡，客廳裡燈亮著。家裡是有人的，而且醒著。他又喊：「藺虎！」他感覺聲音氣泡似的逸失在空氣裡。

他在地上抓兩下，摸到了一堆碎落葉。溼溼的，實話說，並不是那麼不舒服。他有一點點輕微的，幾乎是歡喜的感覺，之後，他放棄了讓自己清醒。任臉貼著地面。

隱隱的，楊家的狗開始叫起來。那吠聲淒哀，拉得長長的，非常非常的遙遠。

藺虎和茅頭聽著狗叫。兩人已喝完了一整瓶高粱。藺虎頭重重的，像要往下沉，卻又沒有。他說，說得很慢，有點大舌頭了：「茅─頭，這─這─狗叫─太─太難聽了。」茅頭道：「是啊，媽的，聽得人毛毛的。」

村子裡老一輩是這樣說的：晚上，狗拉長喉嚨，一直線的哼吟的吠法，叫做狗哭。傳說狗哭是因為狗看到了幽魂。（待續）

(中國時報)