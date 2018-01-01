混世魔王

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中國時報
神隱

還好，沒事。納菲和珠兒卻撲到我身上來，差點教我嚇破膽。

「怎麼樣？」納菲說。

「怎麼樣？」珠兒說。

「什麼怎麼樣？」我說。

「她唱得好不好？」納菲說。

「我唱得好不好？」珠兒說。

我猛點頭，接著說：「好極了，沒聽過這麼好聽的歌。」

兩個女孩愣了愣，也許是從未聽我說過這麼長的話，也許是得到了讚美，納菲用力在我的左臉頰親了一下，接著珠兒也用力在我的右臉頰親了一下，兩人都開懷大笑。

「你說得太好了！」

「你說得太好了！」

面對兩女的奉承，我不知該如何是好。我撇頭瞄了和尚一眼，他正在剔他的鬍子，臉上似笑非笑，似有什麼陰謀。但見他這樣笑，我就安心了。他這笑是教我別犯傻了，擔心什麼，一切都在他的掌握之中。只是安心歸安心，他葫蘆裡賣的什麼藥？我還是一頭霧水。

其實我內心真正的疑問，是無聊的。我只是在想，山寨裡的人，居高臨下，從谷口唱歌，像個大喇叭似的，聲音傳得遠，整個營地都被歌聲所掩蓋，唱得人輕鬆游刃有餘。但營地的人唱歌，就考驗真本事了，別說要讓營地的人聽得真切，就算勉強傳到山寨，那聲音也要打折，難怪第一位歌者唱得臉紅脖子粗的，還頻頻倒嗆。

後來的唱者唱得如何我並未太在乎，但珠兒的聲音可教人驚歎了，她是如何傳出如此弘遠的聲量，又能唱出感情的層次，連最細小的、微弱的聲音，都教人聽得一清二楚？

當然，那時我與她近在咫尺，聽得當然是最清楚，但我憑斷的是從山谷反彈回來的聲音，竟能穿透帳篷，而為了不與回聲相互干擾，珠兒又刻意放慢了速度唱，有時讓兩者的餘韻都消逝才再唱，有時又加快了速度，讓真聲與回聲相和，如同重唱，聽來像有兩個人在唱歌，只能說是神乎奇技了。

（待續）

(中國時報)

台生73 email到人間

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