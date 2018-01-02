建案新制上路 房價恐灌水哄抬

2018年01月02日 00:56 中國時報 蔡惠芳 ／台北報導 ／台北報導

雨遮、屋簷登記制度一國三制

雨遮、屋簷不計入坪數、不計價新制度，2018年元旦正式上路，今後新核發的建築執照，雨遮和屋簷將不予登記、也不予計價。建商表示，雨遮和屋簷佔建物面積約5％以內，部分建案會設計8％甚至1成，新制上路後，依新制核發建照的預售屋，理論上總售價不會因此上漲，但不排除少數建商，會藉機灌水拉高每坪單價，消費者購屋時要睜大眼睛。

代銷預估 每坪單價漲1成

對於新制上路，部份建商、代銷表示，雨遮和屋簷取消登記和計價，不但無助於降低房價，不計價的成本還是會加入總價款內；有代銷業者揚言：「100坪的房子，現在只有90坪可以銷售，如此一來，每坪單價勢必會上漲5％~10％。」

淡江大學產經系副教授莊孟翰指出，雨遮、屋簷雖然不計坪不計價，看似對消費者有利、可以少花錢買公設，但有些建商可能會將不計價的面積，轉移到主建物單價上，如此一來變成單價被提高、房價變貴了，消費者未必有好處。

雨遮是指在窗戶或建物開口的上方，距離窗戶或開口上緣，不超過50公分的構造物，範圍自窗戶或開口兩側外緣向外算起最多各50公分。早年雨遮及屋簷佔建物比例約5~10％，近10年許多建商愈來愈不喜歡設計大量雨遮和屋簷，佔比多已下降至5％以內。

從今年元旦起，雨遮及屋簷不能登記、不得計價。然2018年前已取得建照的預售屋、以及已經完工的舊建物，依然採用雨遮及屋簷登記並計價舊制，而預售案實施雨遮及屋簷不登記及不計價，將形成「一國三制」的混亂狀況。

已簽約都更案 勢必重談

國泰建設協理林清樑表示，近年來新屋的雨遮、屋簷佔比已低於3~5％，不太可能因此推升房價上漲。不過，房價也不會因為雨遮屋簷不計價而下跌，因為建築總成本不變、土地總成本也不變，總售價也不會因新制而下跌。昇陽建設總經理簡伯殷也說，昇陽近5年推出的產品，雨遮、屋簷佔總坪數比例都低於5％，新制上路後，衝擊並不大。

大華不動產估價師事務所所長張義權表示，目前全球主要國家幾乎都只銷售室內權狀實際面積，剩下台、港、大陸有銷售和登記公設，相信新制對多數大型正派建商影響不大。

不過，中華民國不動產開發公會全聯會理事長吳寶田認為，雨遮新制實施後，對於已經簽約、正在整合協商中的都更案來說，勢必重新再談，影響很大。另外，未來政府課徵房屋稅的課稅基礎，也就是房屋面積，將因新制而降低課稅面積，影響政府稅收，最重要的是，在新舊制交替階段，如何辨別房價合理性，勢必造成消費者對價格認知的混亂。

(中國時報)