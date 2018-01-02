金正恩嗆核按鈕在桌上 川普冷回走著瞧

2018年01月02日 00:56 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓最高領導人金正恩元旦發表兼具雙重訊息的新年談話，一方面強硬嗆聲美國：「朝鮮核武力量已完備，美國本土在攻擊範圍內」，並宣稱「核武按鈕一直在我的辦公桌上」。

另一方面，金正恩又罕見地對南韓遞橄欖枝，指出必須改善兩韓關係，還表明有意派團參加今年在南韓平昌舉行的冬季奧運會，且願儘快與南韓會談此事。

正在佛羅里達州度假的美國總統川普對金正恩的嗆聲連說了兩次：「咱們走著瞧！」南韓青瓦台（總統府）發言人則對金正恩的談話表示歡迎。

宣稱美本土在攻擊範圍

北韓領導人的新年談話向來是該國未來政策走向及優先要務的重大指標，鑑於北韓去年一再試射彈道飛彈且進行核試爆、引發朝鮮半島局勢及對美關係高度緊張，金正恩今年的講話內容格外受到國際社會重視。

元旦當天，金正恩穿著灰色西裝，透過北韓中央電視台發表新年談話，他強調，只要北韓繼續擁有核武，美國將永遠不會有能力發動侵略戰爭。他除了宣布北韓完成國家核武力量建設的歷史大業，還指示大規模生產核武及彈道飛彈，以便加快作戰部署。

金正恩宣稱：「整個美國本土都在我們核武攻擊範圍內。朝鮮強大的核威懾力量，足以阻止美國玩火。核武按鈕總是在我的辦公桌上，美國應意識到這不是威脅，而是現實。」

沒被侵略就無意用核武

不過，金正恩新年談話也強調，北韓是負責任、愛好和平的擁核國家，只要沒有受到侵略，並無意使用核武。他還向南韓釋出善意，期許雙方改善關係。

金正恩表明有意派團參加平昌的冬奧，且願意儘快與南韓討論此事。為改善兩韓關係，也為保障雙方預定將舉行的重大活動，金正恩建議緩和尖銳的軍事緊張狀態、營造朝鮮半島和平環境，停止一切核戰爭演習，不做激化形勢的舉動。

南韓政府曾於去年7月提議兩韓對話，平壤當局始終未予回應。日後兩韓若正式恢復對話，南韓和美國之間就此事溝通協調將格外重要。專家指出，面對平壤政策出現轉向，南韓需與美方確實協調，實現步調一致，保持對北韓政策的一貫性。

(中國時報)