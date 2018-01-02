人均所得3萬美元 南韓提前達標

2018年01月02日 00:56 中國時報 黃琮淵 ／綜合報導 ／綜合報導

台韓國民所得比一比

想贏南韓愈來愈難，台韓差距愈拉愈開，南韓今年春季人均所得可望提前突破3萬美元大關，與台灣差距拉大到2成之多；且即便受大陸祭出「禁韓令」的衝擊，南韓去年出口仍創下5739億美元新高，從全球第8上升到第6，狠狠地將台灣拋在腦後。

南韓財政部去年8月時表示，南韓人均所得今年有望達到3萬美元，不過南韓總理李洛淵（Lee Nak-yon）昨日發表新年談話時，超前進度，表示不用到年底，今年春季之前，南韓人均所得就有機會跨越3萬美元大關。

韓貿易額逾1兆美元

李洛淵同時指出，儘管南韓人均所得即將達到3萬美元，但希望能打造更公平的環境，讓大家覺得更公平、讓經濟持續成長，特別是保護民眾的健康與安全，在經濟實力上升之餘，也會致力於提升民眾的生活品質。

除了人均所得報喜，根據南韓產業通商資源部統計，南韓去年進出口年增1成，進出口總額突破1兆美元，為三年來首見，尤其半導體出口額更高達979.4億美元，首度突破單年出口900億美元大關。

南韓產業通商資源部表示，南韓去年在對東協、拉丁美洲、印度等新興市場的出口額都增加，反應市場多元化成效顯著，尤其對東協、印度的出口額創歷史紀錄，即便對大陸，雖然略低於前年，但占比仍近25％。

經濟戰略強 台遠落後

反觀台灣，根據主計總處公布的最新預測，今年國民所得約25119美元，而且這還是以年底為目標，相較於南韓在春季就可達3萬美元，台灣國民所得幾乎是南韓的8折。而根據國際信評惠譽（Fitch Ratings）說法，台灣國民所得遠低於同為AA類評國家的中間值。

事實上，20年以前，台灣國民所得一直都在南韓國上，南韓從2004年開始超車台灣，隨後差距逐年拉大，直到2008年全球金融海嘯時縮小，2009年曾經拉近到僅差1,000美元，但這幾年又再度拉大，如果南韓預測屬實，今年差距有可能再拉遠到5,000美元新高。

國際貨幣基金（IMF）早在2015年就預估，南韓國民所得將「破3」，不過卻沒能在當年如願。近年南韓逐漸找到自己的經濟戰略，國民所得持續走揚，一般預測今年應能順利跨過關卡，成為「3萬俱樂部」成員。

(中國時報)