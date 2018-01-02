新聞透視－髮夾彎的投資環境 拿什麼贏南韓？

南韓今年春季人均所得可望提前突破3萬美元大關。圖為明洞商圈。(達志影像/shutterstock提供)

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中國時報

台灣國民所得大輸南韓5000美元，朝令夕改的政策成為致命傷，先不論政黨輪替，牽涉對大陸的態度為何，蔡政府上任500多天，攸關勞資和諧及生產力的勞基法一修再修，耗盡勞資合力拚經濟的能量，髮夾彎的投資環境，拿什麼贏南韓？

在企業全力西進的那段日子，台灣企業界流行一句話：「共產黨，像月亮，初一十五不一樣。」投資大陸最大的風險，就是人治社會下的政策，過度干預和多變，當初多數企業都覺得台灣相對穩定，至少不會變來變去。

但不知何時開始，台灣的政治環境居然成為企業投資的最大風險，馬政府時期的證所稅、奢侈稅、油電雙漲，哪個不是改了又改，蔡政府變得更誇張，勞基法、稅改、前瞻、年金改革等，看不順眼的統統要改。

裕隆集團執行長嚴凱泰，日前針對政府的政策穩定度一針見血的提出呼籲，希望政府產業政策要有consistency（一致性），頻繁改動讓業者無所適從。他舉例：「台灣政府保護你，1年1次，保護你40次；韓國政府只保護你1次，1次保護40年！」箇中差異，道盡台灣業者的處境。

美國總統川普選前提出「美國優先」政策，選後一年立即兌現政見，提出1.4兆美元的減稅方案，川普想盡辦法要把內外資拉回美國，手段無所不用其極，文攻武嚇都來，這史上最大稅改方案魄力，在台灣無人能出其右。

相較於新加坡、香港的國際化，中國大陸的資源豐富，台灣完全沒有突出優勢，「最美麗的風景是人」這種話，只能安慰自己，不適用在爭取投資上，但要活下去、希望台灣的國民所得增加，活得好，就要找出利基。

蔡政府應該要想清楚，頭痛醫頭，甚至頭痛了還要看風向，才決定要不要醫頭，正是執政的最大問題。而這個問題，隨著南韓已經把台灣拋在腦後，如再視而不見，將會成為全民災難。

(中國時報)

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