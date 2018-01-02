韓全年工時將降至1800小時以下

2018年01月02日 00:56 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

國民所得提前達標，南韓總統文在寅接著將處理長工時問題，欲將勞工全年工作時數降至1800小時以下，洗刷「地獄南韓」惡名。而根據全球最新工時排名，台灣2016年全年工時為2034小時，當年度雖下降70小時，但排名高居第6，僅次於新加坡、墨西哥、哥斯大黎加、南韓和希臘，較OECD（經濟合作暨發展組織）平均值1763小時多306小時。

目前南韓工時全球排名第4，高工時「地獄朝鮮」汙名，為改善為人詬病高工時，文在寅競選期間曾承諾將限制最高時數，日前已將草案送進國會，目標將全年工作時數降至1800小時以下。

法案如修法過關，南韓勞工每周工時上限將減為52小時，南韓企業每年將增加逾12兆韓元支出，尤以製造業衝擊最大，需額外花費7.4兆韓元，運輸業則增加1兆韓元支出，支出主要是用以應徵、培訓更多員工。

除了修法大幅下修工時，文在寅去年為保障勞動者休息權，實施南韓首次的10天連假，這也是全年天數最多的假期，可讓勞工好好休息，不管是出國旅遊或在國內散心都好，並將公務員的有薪年假從15天增加到20天。

對於南韓將以低工時打造高所得，新創業者批評，蔡政府仍陷入台灣經濟奇蹟時的製造業思維，認為只要全民打拚、經濟就會好，思考邏輯根本荒謬，應思考如何提高效率，效法南韓的低工時、高所得政策。

不具名企業高層說，台灣企業不太可能幫勞工加薪，造成「想加薪就要加班」不正常現象，南韓能做到逐步降低工時，台灣該想想，加班到底是不是萬靈丹？

(中國時報)