低投資、財政擴張保守 拖累國民所得

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中國時報
／台北報導

台灣經濟遲緩，拖累國民所得龜速成長，中央銀行認為，不確定因素太多，造就投資長期不振，以2012年到2018年來看，台灣投資占GDP比重僅21％，不如南韓、新加坡25％起跳，加上勞力投入成長較緩、生育率偏低，藍綠年年高喊拚經濟，結果卻是原地踏步。最值得擔憂的是，今年美國及大陸都祭出投資優惠政策，對台灣的吸金效果更甚以往。

根據央行統計，去年上半年南韓民間投資年增率高達10％，反觀台灣僅成長1.3％，其中第2季更出現衰退，除反映去年半導體投資規模較高的基期因素外，亦與長期受不確定性因素，影響國內投資意願有關。

所謂的不確定因素，主要是缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才等「五缺」，其中又以缺電影響最鉅，加上環評問題，讓內資及外人來台投資（FDI）都出現疑慮，反映在投審會針對華僑及外國人及陸資來台統計，都出現衰退。

投銀主管表示，美國總統川普上台後大力倡導「美國優先」，鼓勵企業赴美投資，去年底端出史上最大稅改，造就企業對美投資金額大增，加上大陸促進外資新政策，對台的磁吸效應愈來愈大，這是警訊。

除此之外，台灣近年在擴張性財政政策規模不大，無法提升政府支出貢獻，也使得疲弱經濟更難推動，反觀南韓自2013年以來，政府支出相對GDP比重都高於台灣，去年更在政策上加碼提出促進就業方案，轉守為攻。

即便「前瞻基礎建設計畫」，第1期特別預算將投入1,070億元，帶動今年投資實質成長可達10.6％，創2010年以來新高，但政府支出占GDP比重仍低於2012年至2014年接近20％水準，在挹注投資力道上仍輸南韓一截。

央行建議，宜加速解決五缺困境，降低投資不確定性因素，提升環評效率，以促進資本累積。此外，要鼓勵企業增加研發支出，厚植軟體應用實力，以帶動技術進步及品牌服務加值，且在財政支出還有空間下，應提振長期生產力之高品質基礎建設。

(中國時報)

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