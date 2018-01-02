藍嘉市長提名 蕭、黃終將一戰

嘉義市長涂醒哲（右二）、議長蕭淑麗（右一）、前市長黃敏惠（左二）、前青輔會主委李允傑（左一）出席經國新城升旗典禮。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市議長蕭淑麗於2018年元旦出擊，表態爭取國民黨提名參選嘉義市長！她表示，3年前已有規畫，3年來，每天都為這條路而努力準備。除了蕭淑麗，目前被點名有意代表國民黨參選嘉義市長的，有前市長黃敏惠、立委王育敏，及已先表達意願的前青輔會主委李允傑，呈現多人逐鹿場面。

市長這條路 蕭準備3年

蕭淑麗表示，「市長這條路，是我3年前沒有完成的路，3年來，每一天都為這條路做努力、做準備，時機成熟，我可以出擊」。她說，市政府淪為民進黨執政，政績不佳，她為國民黨守住議會這片江山、這盆香火，全力爭取民眾及國民黨支持，要為國民黨贏回嘉義市，近期將成立競選總部。

被認為最具競爭實力者之一的前市長黃敏惠，昨天表示，「我不在黨中央，不知道黨中央如何安排，就看黨中央怎麼安排」，基層民意最重要，國民黨歷經這麼多挫敗，要思考如何站起來、凝聚向心力，為中華民國、為台灣努力。

凝聚向心力 黃打建設牌

嘉市1日有3場元旦升旗典禮，市政府前廣場、經國新城、精忠新城。精忠新城是藍營主場，涂醒哲未到，蕭淑麗開炮，批涂醒哲施政無能、沒有作為，民調墊底6連霸，讓嘉義市民臉上無光，藍營要團結迎接2018的勝利。

黃敏惠則說，「我是精忠新村的女兒，我回來了」，細數一手推動的地方建設，包括改建精忠新城，讓眷村改頭換面，整建精忠國小校舍煥然一新，闢建盧義路取名諧音「如意」等。

多人表意願 藍營傷腦筋

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯說，黨中央雖然定調各縣市進行全民調產生人選，但部分縣市情形特殊，如新北市、嘉義市仍以協調為主軸，現在蕭淑麗、黃敏惠、前青輔會主委李允傑3人都有意願，言下之意，協調頗有難度。

(中國時報)

新聞透視－藍想奪回嘉市 切忌鷸…

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