新聞透視－藍想奪回嘉市 切忌鷸蚌相爭

嘉義市長涂醒哲（右二）、議長蕭淑麗（右一）、前市長黃敏惠（左二）、前青輔會主委李允傑（左一）出席經國新城升旗典禮。（廖素慧攝）

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中國時報

嘉義市議長蕭淑麗表態參選嘉義市長，為年底選舉投下震撼彈！民進黨已提名涂醒哲拚連任，國民黨則有4名戰將浮上檯面，黃敏惠雖堅不露口風，但黨部主委蔡明顯間接證實黃是人選之一，蕭淑麗、黃敏惠、李允傑，加上屢被點名的立委王育敏，藍軍若上演鷸蚌相爭，綠營勢必坐收漁翁之利。

藍軍被點名的女將有蕭淑麗、前市長黃敏惠、現任立委王育敏，蕭、黃長期深耕地方，基層實力佳，王育敏雖較少與地方互動，但形象清新，3女將各有優勢。

蕭淑麗對從政有企圖心，認真扎根基層實力，外型、學經歷、口才等條件俱佳。但誠如友人所言，「成也蕭家班，敗也蕭家班」，蕭家班對她有如刀的兩面刃，幕僚透露，她若能闢出一條「新蕭家班」蹊徑，或許能走出新桃花源。

對於是否回鍋再戰？黃敏惠維持一貫低調，以「黨自有機制，我順其自然」回應，呼聲極高的她，元旦似乎露了口風，開口就說「我是精忠新村的女兒，我回來了」，與眷村搏感情，娓娓道來一路推動的地方建設，披露無可抹煞的政績。

惟地方人士皆知，黃敏惠父執輩與蕭家班結有宿怨，一位當地人士表示，二派長期不合，導致黃敏惠與蕭家班在政治路、地方建設開發等，一路製肘，每當選舉，兩方陣營都站在對立面，不扯後腿就算幫忙，蕭、黃2個女人的戰爭，仍繫於黃敏惠家族與蕭家班盤根錯節的政治恩怨，難以化解。

也被點名的王育敏是嘉義的女兒，長期在北部發展，曾下鄉與黨員座談，多次痛批綠營施政重大缺失，唯少與地方互動，對參選市長意願趨於保守。

國民黨在南台灣縣市唯一有機會重插藍旗處，非嘉義市莫屬，外界咸認這機會肇基於涂醒哲施政3年政績不彰，民眾對「綠色執政、品質保證」期待落空。藍營眾將都把「團結」掛在嘴邊，透露他們比誰都清楚，藍軍要贏回執政權。

2014涂醒哲與陳以真市長之戰，黃、蕭兩陣營貌合神離，內部分歧，最終讓涂勝選。2018不論藍軍是黃敏惠回鍋再戰，或蕭淑麗扛戰旗、王育敏披戰袍、新人李允傑初試啼聲，一旦分裂甚至倒戈相向，想要奪回失土，恐是奢談。

(中國時報)

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