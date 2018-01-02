涂醒哲打自己選戰 不談對手

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中國時報
／嘉義報導

2018嘉義市長選舉民進黨已提名涂醒哲競選連任，面對國民黨選將相繼浮上檯面，蕭淑麗更在元旦當天表態參選，涂醒哲被問及蕭淑麗參選一事，表示「沒有看法」，並自信有好政績可以贏得勝選。

涂醒哲表示，不論國民黨的人選是誰，都是國民黨的家務事，他「NO Comment」，沒有看法。

涂醒哲強調，3年前，他還沒有執政，而且是在國民黨從中央到地方都當家執政的局面下，他以衛生署長經歷，仍能當選市長，如今執政3年來，已有多項政績，「沒有比3年前不好選的道理」。他相信市民看重的是政績，政績最重要，不是靠與地方搏關係，他會繼績拚政績。

涂醒哲在各大小場合都不時彰顯自己在嘉義市執政3年的政績，包括貨轉中心、嘉義車站廣場整頓、建設汙水下水道、水資源中心、鐵路高架化動土、醫院型健康篩檢率大幅提升。面對府會關係緊張，涂醒哲低調應對，卻選擇全市84里走透透，聽里長的意見，親近基層民意，採取穩紮穩打的策略。

對於嘉義市長的選情，有綠營人士表示，2014代表國民黨參選嘉義市長的陳以真最後支持誰，將會是2018市長選戰的關鍵之一。

陳以真當時呼聲極高，最後卻敗北，選完後，回鍋大學任教，儘管未再涉足選舉事，對於地方上的青年相關議題仍非常關心，在年輕選票的區塊，具相當影響力。

然而陳雖是披藍營戰袍，國民黨大敗後，陳以真夫婿楊偉中即「由藍轉綠」，成為黨產會的委員，因此，政壇解讀陳以真再次參選可能性不高，不過，2018大選，她和楊偉中在嘉義如果也轉而支持綠營？加上藍營內訌未平，國民黨想再插旗嘉義市，恐非易事。

(中國時報)

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