丁、鄭同框 獨缺站神

國民黨中央黨部1日舉行「革新、團結、重返執政」元旦升旗典禮，均有意角逐台北市長選舉的鄭麗文（右）與丁守中（中）與支持民眾合影。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨昨在八德路中央黨部大樓前廣場舉行元旦升旗，有意爭取雙北市長提名參選的丁守中、鄭麗文及周錫瑋均到場致意，希望曝光也爭取支持，獨不見呼聲高的「站神」蔣萬安。據了解，蔣萬安趁立院休會陪同家人跨年。

昨在國民黨中央廣場舉行的元旦升旗，沒有大型號召，參與者多來自北北基黨部的成員，約百餘人，藍委也只有費鴻泰及曾銘宗一大早起來參加。與其說是慶祝典禮，比較像是小巧的溫馨聚會，黨主席吳敦義率兩位副主席郝龍斌及曾永權與黨員拜年，並宣示重返執政決心。

不過畢竟是今年首場黨中央的活動，是有意爭取提名者表現的好機會，且台北市黨部主委黃呂錦茹與新北市黨部主委李乾龍都有出席，有意參選台北市市長的丁守中、鄭麗文及有意新北市長選舉的周錫瑋都特地到場，與黨員一一握手致意。

唯獨外界呼聲高的立委蔣萬安，昨日卻不見人影，據了解蔣萬安並非刻意缺席，是趁連假與家人出國休息。

對於2018台北市長選舉，蔣萬安雖說不排除任何可能，但一直沒有宣布參與選戰。立院臨時會將在本周五召開，他曾說，要等到立法院休會時、農曆春節前，可以到選區走訪基層，聽聽民眾聲音與想法，自己再評估，他一向是自己想清楚後，就能決定。

丁守中則表示，希望在今年市長選舉中獲勝，由他組成的團隊來主導台北城市發展，讓城市變得更好、讓市民贏回台北！丁守中指出，尤其在招商引資、老屋更新兩方面，台北市首都都需要加速跟進。

鄭麗文說，今年的新年新希望就是爭取國民黨提名，然後贏得台北市長選戰。她說，國民黨已沒有黨產，所以打選戰不能再沿用老方法，動員人力去掃街拜票，她的選舉布局將不同於傳統選戰，會採取「全新的模式」，要深入經營社群網絡、公民對談等，而她自己對「新選戰」模式有心得、也很有信心，會努力把希望成真，服務廣大台北市民。

(中國時報)

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