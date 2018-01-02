補丁護照 藍委憂出國遭刁難

2018年01月02日 00:56 中國時報 張妍溱 、 周毓翔 、 陳建瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

新護照誤植圖樣將印防偽貼紙補救。（中央社）

外交部發行二代晶片護照誤植美國杜勒斯機場圖案，亡羊補牢將錯印的55萬本護照以「防偽貼紙」覆蓋誤植頁面，藍營立委盧秀燕質疑，根據《護照條例》護照補貼屬違法，若持「補丁護照」出國，發生類似「台灣國」貼紙受外國海關刁難事件，怎麼辦？外交部危機處理不及格，應該好好檢討。

貼紙不符《護照條例》

外交部發言人李憲章解釋，過去慣例很多國家都有在護照加註貼紙的做法，任何護照採取新樣章，外交部都會經由駐館送給各國政府作為告知，表示是本國新發行的護照，決不會讓國人在外受到刁難。

誤植底圖的「出包」護照達55萬本，如果銷毀，國庫損失約2.2億元，外交部周日緊急提出「神補救」措施，採1張30元的「防偽貼紙」遮醜，成本費用約1650萬元，55萬本護照就不必銷毀，雖是為了節省公帑，但有民眾認為護照錯誤頁可拿掉，更新重作即可，用不著硬要「貼紙遮醜」。

盧秀燕1日在個人臉書表示，任何國家的國民身分文件均要求完整無瑕，以防偽造不實，中華民國政府開年的第一個決策，就是「補丁護照」，令國人出國「行不安心」！她提出，有民眾將「台灣國護照貼紙」貼在護照封面遭外國拒絕入境；外交部當時以《護照條例施行細則》告知違法不可擅自增刪、塗改或加蓋圖戳。

入境風險行不安心

盧秀燕另指出，根據本國《護照條例》第19條、第25條，及《護照條例施行細則》第3條、第17條，「補丁」行為均屬「瑕疵」、「增刪塗改」，人民有權要求更換；亦得予廢止。外交部自行加工「補丁」應屬違法。如今外交部帶頭將「補破網」護照讓民眾持有，擔心出國是否增加入境風險。

外交部強調沒問題

外交部表示，各國核發入境簽證亦普遍以貼紙方式貼於護照內。我國護照內頁第5頁（即誤植底圖頁）為加簽頁，本即保留供外交部辦理護照加簽及修正之用，不會減少國人在辦理簽證及入出境的頁次使用。

外交部強調，依法核發的護照，自屬有效旅行文件，其式樣及修正並均照國際慣例通知各國政府，便利國人海外旅行。

(中國時報)