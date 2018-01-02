新聞透視－賴揆7難題 選戰施政兩頭燒

2018年01月02日 00:56 中國時報 張理國

元旦升旗後，行政院長賴清德低調前往龍山寺參拜祈求國泰民安。新的一年政經交雜，要拚經濟同時又拚政治，賴揆至少面臨七道難題。年底九合一選舉在即，賴揆是坐轎還是抬轎，都將影響蔡政府拚經濟的力度。

新年伊始，府院周邊依舊有拒馬蛇籠，賴揆的難題可謂一籮筐。第一道難題是立法院即將登場的臨時會，儘管「中選」的5大案都有爭議點，但執政黨已決定強勢修法，強度關山的結果，反彈可能更大。

確定不在立院臨時會處理的《空汙法》及《礦業法》修正案，在新年度將面臨環團強大壓力。民進黨雖強調會在下會期優先處理，但空汙與民眾切身感受相關，礦業法更是環團高度重視，政院未要求立院納入臨時會，讓環團質疑蔡政府推動改革力度，壓力將延續到農曆年後的新會期。

2018年，還有一項隱藏版的政治議題，內政部將在5月1日公告全國國土計畫，而直轄市及縣市也將在2020年前公告地方政府的國土計畫草案，台南市都發局上月在將軍區公所舉辦首場座談會，因為「國土分區」認知不同產生的火爆翻桌畫面，在未來兩年將陸續上演，極有可能地方包圍中央，延續到2020年。

另外，賴揆在年終記者會主動拋出的行政區重畫，將在農曆年後端出多項方案，由於牽動甚廣，縣市合併重劃，在選舉年又將面臨一番廝殺。

中選會委員會議日前決議10年一度的立委選區將進行調整，將成為賴揆的第五道題。中選會在5月31日前就要將區域立委選區變更案送到立法院，依照第4屆及第7屆版本試算，將有4～6個縣市立委席次會受此影響增減，直接影響2020立委選舉，選區變更疑議若立院無法解決，將啟動行政、立法2院院長院際協調。

賴揆甫上任就舉行「五缺」記者會，希望可以排除投資障礙，為內閣建立拚經濟的政績，但台灣的投資衰退問題日久，豈是「三年之艾」可以解決？

最後一道題是年底九合一選戰。賴揆才說要扮演輔選角色，但綠營基層力拱賴揆參選雙北聲浪不止，已是賴內閣施政穩定與否的一大變數。可以預見的是，無論參選與否，賴揆都將是選戰、施政蠟燭兩頭燒，備多力分，面臨多重挑戰。

(中國時報)