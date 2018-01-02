綠拚勞基法過關 藍祭案海杯葛

2018年01月02日 00:56 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

立法院臨時會恐再爆朝野衝突！民進黨團今將要求加開臨時會，以便通過重大法案及107年總預算，而民進黨團擬將《勞動基準法》列為臨時會首案，打算盡快讓勞資爭議落幕。但國民黨已揚言提出「案海策略」杯葛總預算，立法院在2018年元月恐不平靜，緊張氣氛山雨欲來。

行政院長賴清德與綠委已敲定，臨時會將處理《勞基法》、《所得稅法》、《農田水利會組織通則》修正案、11位監察委員人事同意權，以及107年中央政府總預算等5大案。

民進黨團規畫，今提案要求開臨時會，立法院長蘇嘉全將」於明後天召開朝野協商，周五上午舉行談話會，當天下午開院會處理議案順序。

國民黨團書記長林為洲表示，國民黨同意加開臨時會處理總預算，但國民黨並非杯葛總預算，而是「強力監督」，黨團大概提了幾千案，但是這部分可以協商，目的是在監督。民進黨團幹事長劉櫂豪說，對國民黨出招已有心理準備，呼籲朝野協商時在盡量溝通。

據了解，民進黨團已敲定首案是攸關一例一休爭議的《勞基法》，其餘順序則待周五舉行黨團會議確認。

《農田水利會組織通則》修正草案明定水利會長及會務委員準用《公務人員行政中立法》，並自2020年9月30日後停辦選舉；但因全台17個水利會名下共3000億資產，蔡政府此舉也引發「與民爭產」疑慮。

稅改草案調高綜所稅3大扣除額，標準扣除額從現行9萬元調高至11萬元，薪資扣除額、身障扣除額都從12萬8千元調高至18萬元；但朝野立委提案加碼，標扣喊到15萬元，薪扣也有20萬元的版本，共超過50個版本得在臨時會中整合。

林為洲表示，國民黨對一例一休、水利會、稅改等3法案都有提版本，會在協商時提出主張，比如勞基法就是堅持不能鬆綁七休一及輪班間隔，水利會不該改官派而是調整組織內規等，他希望執政黨可以接受，若不能接受，「到時候就看著辦！」

至於監委同意權，國民黨傾向要求退回，一來是民進黨長期主張廢監院卻又提名監委自打臉，二來是名單太過「綠油油」，缺乏中立性。

(中國時報)