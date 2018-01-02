促轉會拚228掛牌 委員人選難產

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中國時報
／台北報導

行政院長賴清德就「促進轉型正義委員會」的運作，已指示「愈快愈好」。據了解，行政、立法兩院有可能基於「立委建議」，力拚促轉會在228紀念日掛牌運作，作為政府推動轉型正義的里程碑，並表達政府對白色恐怖、228受難家屬的重視。

依據促轉條例規定，行政院下設促轉會，為二級獨立機關。促轉會置委員9人，正副主委及其他委員3人為專任，其餘4人兼任，同一政黨人數不得逾3人，由行政院長提名、立法院同意後任命。考量立院同意權行使時程與228期程緊湊，府院正密集針對人選交換意見。

據了解，有關人選問題，府院規畫自學界覓才，範圍包括法、政、歷史、中文相關學者，包括中研院學者皆在考慮名單，不過由於促轉會為任務型機關，發展性有限，被徵詢者尚未正面表態，人選難產。

促轉會的組成，蔡政府高度重視，賴揆已指示政務委員羅秉成負責督導，除了促轉會委員名單外，仍需處理組織法規、預算及辦公處所等問題。

立院相關人士指出，促轉會要趕在228掛牌，難度極高，雖然法定新會期2月1日進行立委報到，但由於2月中旬適逢農曆春節，下會期已有立委建議在元宵節3月2日開議，而且下會期一開始按例要安排行政院長施政報告及總質詢，除非是透過「技術性安排」先處理人事同意權案，但關鍵在於名單要先提出來，否則沒有主委如何安排掛牌。

知情人士則說，立法院若能在23日開議，就有可能處理促轉會人事案，但如果提不出名單，掛牌時程只能延後。

(中國時報)

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