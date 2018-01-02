慘淪「豬隊友」勞動部有苦難言

2018年01月02日 00:56 中國時報 張理國 、 楊騰凱 ／台北報導 ／台北報導

《勞基法》應否再修法？勞動部與民進黨的民調結果大不相同，再次引發受到關注。行政院長賴清德昨前往龍山寺參拜時，避談勞動部民調。政委林萬億則說，勞動部公布民調，他事先並不知情，他會請勞動部說明，民調進行的時間、對象及題目內容，再判斷為何有落差。

勞動部上周五公布民調，過半民意反對「鬆綁7休1」，被質疑是提油救火的「豬隊友」；民進黨中央甚至不惜打臉勞動部，趕緊再公布過半民意支持修法，希望「導正」政策方向。

賴內閣究竟出了什麼問題？勞動部官員私下說，勞動部根本不敢和府、院、黨不同調，只能用有苦難言來形容；勞動部是在11月底前完成民調，統整花了一段時間，最後才在12月29日把結果交給立委，而民進黨的民調則是12月25日至26日之間所做的，時間前後不同，樣本數與問題內容也都不盡相同，自然會得到不同的數字。

政委林萬億則說，勞動部公布民調之前，他雖然不知道，但他對民調也略有研究，民調進行的時間、題目及抽樣對象，都可能影響結果，尤其勞基法修法內容複雜，未精準掌握問題都可能影響結果。

林萬億表示，他會找勞動部了解民調內容，看看為何結果與黨中央、甚至是台灣民意基金會公布的調查不同。

政委兼行政院發言人徐國勇說，勞動部的民調是1個月前的舊民調，在行政院說明輪班制相關規定後，中央黨部做的最新民調有6成支持政府修法，這才是最新民意趨勢，至於賴揆對勞動部公布民調，徐說，相關狀況賴揆都已掌握，但沒有什麼進一步約談或「處置」勞動部的問題。

(中國時報)