總統府升旗 小英唱完國歌

2018年01月02日 00:56 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

中華民國107年總統府前升旗典禮，蔡英文總統輕聲開口唱完國歌。（台北市攝影記者聯誼會提供）

總統府昨天舉行元旦升旗，典禮沿襲去年採音樂會形式進行，邀請世大運金牌選手及中華男足隊與國軍弟兄共同領唱國歌，蔡英文總統也微開口輕聲唱完，不過現場及周邊並不平靜，獨派、原住民、勞團等多個民間團體前往抗議，所幸並未造成嚴重衝突。

中華民國107年元旦總統府升旗音樂會活動昨天清晨5時至8時在總統府前廣場舉行，現場4時30分起開放民眾入場，許多民眾參加完跨年活動就直接趕來，4點不到，周邊就湧進人潮。

今年活動由中華民國工業區廠商聯合總會主辦，以「幸福共好」為企畫主軸，府前南北廣場也首度加入結合公益的「共好市集」，民眾只要持社福團體捐款收據，即可兌換商品或早餐一份，儘管攤位一早就擠滿了人，但許多人未攜帶收據無法兌換，準備的4000份餐盒直到活動結束仍剩下3000多份。

「總統好」柯P糗舉手

台北市長柯文哲一早5時50分抵達現場，媒體詢問柯P民調問題，柯文哲笑著回應「不要害我啦！」

總統蔡英文、副總統陳建仁在6時20分左右步出總統府，與行政院長賴清德、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力及柯文哲等人共同參與升旗活動，蔡英文一進場先與高齡百歲的台獨大老史明握手寒暄，並和賴清德握手。

有趣的是，在蔡英文進場，司儀高喊「總統好」時，柯文哲的手竟然想舉起，驚覺不對才又趕緊放下，大會在世大運金牌選手、中華男足隊與國軍楷模領唱下，全場民眾齊唱國歌，蔡英文也全程微開口跟著唱，不像去年跳過「吾黨所宗」4個字。

獨派原民勞團 現場陳抗

不過正當會場唱完國歌時，獨派的基進黨成員突然拿出「台灣獨立旗」欲表達訴求，立即被維安人員搶走，人也遭警方架離，基進黨青年幹部王映心發表聲明，對蔡英文政府容不下台獨的訴求，表達嚴重的不滿與譴責。

原住民團體也在現場欲舉起標語，但遭制止。勞工團體則是在場外抗議，戴著面具扮演蔡英文發表kuso版元旦文告，諷刺蔡未兌現加薪、降低工時等選前的承諾，並模仿蔡英文語氣，強調「我們會因為過勞而更偉大」。

今年活動邀請到台灣年輕創作樂團「木眼鏡樂團」、「孩子王樂團」、「放客兄弟」，以不同的曲風展現能量。三大高校北一、建中、中山樂儀旗隊，也首度同台接力演出，活動相當精彩。

(中國時報)