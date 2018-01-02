新年拚轉機 國民黨打民生牌

2018年01月02日 00:56 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨昨於中央黨部廣場舉行升旗典禮，國民黨主席吳敦義表示，2018國民黨必須要革新有成、團結有力，在大選中贏得更多支持，2020全力以赴重返執政。吳敦義也主打民生牌，強調要重新締造廉能有效率的政府、繁榮均富的經濟、公益和諧的社會、和平穩定發展的兩岸。

昨早除吳敦義外，國民黨副主席曾永權、郝龍斌、國民黨立委曾銘宗、費鴻泰等百餘位，7點不到就聚集在黨部前等待升旗，在升旗後，還一起做健康操展現活力。

對於2018選情，國民黨已經完成南投縣、連江縣、彰化縣及苗栗縣長的提名，新北市初選估計3月底才會進行，而新竹市及基隆市將在1月2日正式公告初選機制，完成提名大約在2月7日，台東縣則是正在協調中，若協調破局，也將會在1月7日公告初選辦法。

吳敦義致詞時表示，國民黨執政時，政府締造了繁榮均富的經濟、廉能有為的政府、公益和諧的社會以及和平穩定發展的兩岸，但是在民進黨執政一年多來遭到極大的磨損，甚至全民的健康都因為當前政府能源政策的矛盾，沒辦法保護我們國人的生命安全跟健康。

吳敦義也提到，PM2.5已經使得中南部乃至於北部許多同胞，肺、肝都受到癌症威脅的恐懼，讓全國許多憂心不已的民眾走上街頭抗議。

吳敦義表示，在國民同胞的高度期許及支持下，國民黨應該團結一致，展開革新團結重返執政的目標，他也呼籲黨員要針對執政缺失，合乎公益地加以針砭，給當前的政府指出正確的方向，他也宣示國民黨要讓全體國民過得安全舒適，且創造繁榮均富的社會。

答覆六都戰情時，吳敦義表示，全台總共有20幾個縣市，不是只有六都問題。他強調，不管如何都要比現有的執政縣市還要更進步（更多），他當過地方首長，知道地方執政的重要性，中央就算有好的政策也要地方充分發揮才行。

(中國時報)