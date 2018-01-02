新聞透視－比實力不論排輩 藍營才有勝算

友善列印
中國時報

2018大選成績關係到國民黨能否在2020重返執政。然而國民黨身居最大挑戰者，提名參選人卻緩如牛步，受制於黨內論資排輩文化，有許多強棒暫都不表態，耽誤布局時間。期勉藍營有志者面對關鍵戰役時，既是挑戰者，就該拋去黨內窠臼，能者達之。

國民黨將雙北市視為2020重返執政的指標，爭取提名者眾，但被外界看好的強棒卻遲不表態。蔣萬安至今仍在評估，而勝券在握的侯友宜也尚未宣布投入選戰，兩人口徑一致強調做好現在的工作比較重要。

包括六都在內，全台22縣市，國民黨目前僅完成南投縣、連江縣、苗栗縣以及彰化縣的提名。在台中、台東，黨內有勢均力敵的挑戰者；在新竹縣、花蓮縣、宜蘭縣有勝率高的戰將，但至今初選作業仍在只聞樓梯響的狀態，不禁令人捏把冷汗，時間拖久是否演變成內鬥，平白失去勝選機會？

其實，有實力者現還隱藏自己的銳氣，等待時機表態，無非是遷就國民黨論資排輩的文化。如果太早表態，就會被檢驗是否太年輕？是否血統不夠藍？是否夠忠貞？因此許多強棒寧可採取暫時觀望態度。

然而這樣對國民黨真的好嗎？藍營一再強調黨內和諧，說穿了，不過是各自爭權的一個過程。如果選舉靠黨內資歷可以贏，國民黨又何必淪落至此？

台灣民意基金會近期公布一份民調，藍綠支持度都僅剩兩成左右，不表態選民則高達四成。這無疑對藍綠而言都是一個警訊，代表無論藍或是綠，只要走向基本教義派，市場就被限縮在那兩成支持裡。

國民黨如果還在爭論誰的血統純正，誰是忠貞黨員，最多只能掌握不足以成事的兩成票倉；反觀，若能強化政見，再加上個人魅力，仍有四成的支持可以開發，足以形成二加四的逆轉局面。

2018年的選戰，比起藍綠政黨招牌，更重要的，是候選人的個人品牌與魅力，這必須來自勤快地接觸地方，建立親和力形象，並磨練論述能力。台灣人已經厭倦空泛的意識形態之爭，國民黨一定要派出足以讓民眾信賴的候選人，最明智的方式應該是以民調決定初選勝負，及早解決提名問題，讓各縣市選戰機制都能提早啟動。

(中國時報)

新年拚轉機 國民黨打民生牌 侯周同台 碰出「和平火花」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。