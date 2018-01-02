新北萬人健走 發菜發財

2018年01月02日 00:56 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

發菜發財！迎接2018年到來，新北市1日在市民廣場舉行升旗典禮，在新店新和國小30名原住民師生的國歌、國旗歌聲中，萬名民眾一起向國旗敬禮，典禮後主辦單位規畫健走闖關活動，完成任務可以獲得有機蔬菜讓大家「發財」，健康又討喜。

1日上午6時不到，市民廣場已擠滿參加升旗及健走民眾，每個人精心裝扮，親子團體全員出動手拿國旗與國旗貼紙彩繪，不少年輕正妹更是不畏風寒，把國旗穿上身，成了全場「嬌」點。

這次活動由保安警察大隊儀隊擔任升旗手，以整齊畫一的莊嚴隊形引領國旗進場，民眾在國旗歌聲中，向國旗敬禮，場面莊嚴，不過主辦單位也安排總歲數5899歲的新北動健康「愛動爭霸戰」績優團體阿公、阿嬤帶來動感舞蹈，嗨翻市民廣場。

市長朱立倫致詞時表示，新北市升格後，各項市政建設不斷進步，在市府、議會及各界共同努力下，將新北市打造成在地就學、在地就業、在地就養、在地樂活的幸福城市，新的一年各項市政建設持續進行，捷運三環三線、道路建設、水利工程、校舍改建等既有工程都將一一完成。

朱立倫說，新北市今年在市民廣場結合健走8.8公里，就是希望讓大家看看市圖、新月橋、板橋435特區、板橋果菜市場等建設，不僅象徵好運發發發，更用健康活力迎接嶄新的一年。

民政局長江俊霆表示，開運發財健走8.8公里闖關活動，贈送闖關成功者有機蔬菜1袋，就是要讓民眾動健康與吃健康，市圖總館關卡，還有板橋慈惠宮五路財神爺座前發財金元寶坐鎮，讓民眾拿菜能夠「納財」，吸引民眾爭相前往。

各關卡也有裝扮成仙姑、大富翁、瑪利歐兄弟、財神爺等關主，陪大家一起玩遊戲招財氣，扮相逗趣討喜，不少婆媽闖關後拿到青菜都相當開心，直說「新的一年實在有夠健康」。

(中國時報)