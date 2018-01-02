國際志工當上癮 滋味難忘

由於聖露西亞僅聘雇一名桌球教練，因此連明偉得與另一名教練分擔教授桌球，甚至有時要巡迴全島學校。（連明偉提供）

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中國時報
／台北報導
擅長電腦教學的謝志松向泰國學生解說電腦主機內部零件。（謝志松提供）
葉曉群在聖露西亞的市場前舉辦甘藍菜試吃推廣活動。（葉曉群提供）

「國際志工滋味酸甜苦辣，嘗一口就上癮，比藥物還難戒斷！」財團法人國際合作基金會每年依專案媒合國人前往海外擔任國際志工，他們是協助推展外交的無名英雄。近年來，國合會徵聘志工發現，台灣民眾「回流率」顯著上升，反映出國際志工的滋味的確讓人難以忘懷。

異地助人 回流率高

國合會的海外志工專案服務時間至少1年，若有興趣可以再續簽1年。自1996年國合會成立以來，海外志工累計717人次。根據國合會統計，過去3年有16％的志工都是經驗老道的「熟面孔」。

國合會人道援助處處長王宏慈指出，多數志工剛到海外都會抱怨生活環境不如台灣，或大喊無聊，但是回到台灣後，卻又不斷懷念，無法劃下句點。所以每年他們都會舉辦志工茶會，一方面讓志工交流，分享海外故事，另一方面，也是要提醒志工「任務已結束」，幫他們「劃下句點」，該收心了。

她笑說，海外志工雖然只有1年服務時間，但有些人回來後，會有不適應的問題，「曾經有位志工在馬紹爾群島服務，過著每天看海的日子，回到台灣看到高樓大廈反而感到害怕。」

國合會追蹤志工後續發展，有3成人會因為國際志工經驗，進入國際單位就職，比如說外交部、國合會，或擔任醫院與海外醫療團的聯絡人；另外3成人則是回歸各自專業，其中也有人因志工結緣，嫁給當地人；還有一小部分人則是緊盯著國合會釋出的志工職缺，準備下一趟海外之旅。

應試闖關 情境題難

今年國合會即將招募15位志工，大多與教育、資訊有關，預計5月分別派遣至尼加拉瓜、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、泰國。對於面試技巧，王宏慈透露，比較困難的是「情境題」，考驗應徵者的反應，「如果問，能否獨立生活，應徵者通常秒回可以，但老鳥就會問如果走在路上被搶該找誰求助？如果生病了又該怎麼辦？」

她說，情境題沒有對錯，應徵者的第一時間回答才最具備參考價值，應徵者通過訓練後，才會派往海外。

(中國時報)

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