夫妻同行 松哥要帶太太報名

2018年01月02日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

做志工可不是年輕人的專利！即將邁入耳順之年的謝志松，曾經在哥斯大黎加、巴拉圭、泰國服務，是個貨真價實的「志工老鳥」，國合會員工都得叫他一聲「松哥」，更要仰賴他的實務經驗，擔任志工新血的導師。松哥的血液裡流著「不安於室」的因子，渴望再出走一次，服務他人，更是自我成長。

電腦專長是謝志松開啟國際志工生涯的敲門磚，11年前，他先在哥斯大黎加參與科技計畫，隨後又到巴拉圭待了2年、泰國待了3年。他說，「要不是父親老邁，下了禁足令，我可能還會去到更多地方。」

謝志松說，結束一段志工生涯回到台灣，最不能適應的就是生活步調，可能是鄉下待久了，已經愛上「慢活」的滋味。正因為如此，3年前他與太太一起搬到台東池上，運用當志工時學到的農業經驗與知識，開闢一塊地當起農夫，開啟人生第二春。

在三個國家擔任國際志工後，也拓展了謝志松的交友圈，直到現在，還會有些海外朋友去台東探望他。最讓他感動的是當初在泰國教的高中生，現在長大了，不僅去拜訪他，還會幫忙他在田地除草、栽種，甚至下廚煮道地泰國菜，吃一口，當初在泰國酸甜苦辣的回憶，瞬間湧上心頭。

「當志工一開始主要是想幫助別人，後來才發現受到啟發更多，是他們幫助了我成長。」謝志松在軍旅度過大半人生，個性嚴謹，一開始去巴拉圭教電腦，要求當地學生要一個口令一個動作，但或許因為民族性不同，教學效率不高，後來學會放手，甚至在打字測驗時開放學生聊天，想不到成績反而比較好，也讓他學習到用不同的思維處理事情。

謝志松的父親去年過世，他說，等太太2年後退休，池上的農地穩定之後，夫妻倆就要一起報名國際志工，展開全新的冒險。

(中國時報)