卸下光環 葉曉群挑戰新事物

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中國時報
／台北報導

已在外商公司打拚多年，但葉曉群毅然決然放下一切，因為她不想讓「故事變成平淡無奇」，決定嘗試國際志工。她說，這3年在中美洲是她人生最快樂的時光，尤其是心境上獲得滿足，志工不單是旅遊，而是真正成為社區一份子，做他們做的事。

回顧來時路，葉曉群說，其實很多人都想走，但就是放不開，但人生就如一本故事，「舊的故事不放下，新的故事不會展開」；她因工作職場遇到瓶頸，而經濟上尚無壓力，她覺得不再嘗試新事物，可能再也沒機會。

葉曉群投入志工的第一個國家是在聖露西亞。露國農業部欲推動「農情系統」，即農產品的量價、生產成本等調查，但因為其他部會不配合，卡關至少5年。聖國一直希望找一位專業的外籍人士擔任協調。

葉曉群在外商擔任資深行銷分析師，有20餘年的職場經驗，客戶溝通、產品行銷絕對難不倒她，但她初至聖露西亞的第1個月，就以農業部長的名義召開會議，協調建置聖國「農情系統」，結果被聖國人毫不留情的拒絕。

她說，初至感受文化差異一定有，「但不必太放大」，雖然這套農情系統最終沒有建成，但是她說，「這是一個歷程，不會覺得遺憾」。

葉曉群說，做國際志工要有體認，「出去不是去玩的」，而國際志工的經驗是讓你不管在台灣或任何的工作環境下，都會有辦法適應。

(中國時報)

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