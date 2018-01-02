學生赴海外服務 遠超預期

台北醫學大學學生到史瓦濟蘭為小朋友進行口腔衛教。（教育部提供）

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中國時報
／台北報導

台灣學生到海外當國際志工愈來愈流行！教育部青年署統計，去年共補助287個學生團隊、3004個人次到海外當志工，比預期的2000人次高出5成，其中2270人次、75％是到新南向國家，而泰國、緬甸及馬來西亞位居前3名。

教育部青年署科長戴麟藹表示，現在是全球化時代，青年要具有國際移動力，在世界職場上才會有競爭力。蔡政府上台後，將海外志工列為工作重點，青年署、外交部及衛福部也組成跨部會推動委員會，幫學生到海外當志工。

青年署去年編列7、800萬元補助學生出團，每隊最高20萬元。據統計，去年共287個學生團隊3004人次到海外擔任國際志工，包括大學生237隊2133人次、高中生50隊871人次，超過預期的2000人次。青年署今年將編列逾1千萬元經費，鼓勵更多學生。

戴麟藹指出，學生出團當國際志工雖有政府或學校補助，但每人還要負擔部分費用。以東南亞國家來說，從事1、2周志願服務每人要自付1萬到1.5萬元。

根據青年署統計，去年台灣學生到全世界30國從事國際志工服務，其中75％到新南向國家，以泰國、緬甸、馬來西亞最多。此外，也有到法國、以色列、加拿大、史瓦濟蘭、貝里斯等國。

戴麟藹說，政府推動新南向政策，加上費用較便宜，因此成為學生當國際志工的主要去處，學生在東南亞國家主要是華語教學、英語教學及電腦操作等。

先進國家也需要志工，去年台灣就有許多學生到引色列。以國社會福利事務部招募海外志工服務計畫，服務對象主要為老人、殘障人士、高風險兒童、發育殘障兒童及自閉症兒童等類型，申請者得依個人志願向以國的社福部申請。

「去年暑假到柬埔寨當志工30天，自付1.2萬元，我認為很值得。」中原大學心理系4年級學生邱涵毓利用在屈臣氏打工存的錢參加國際志工服務，看到當地小朋友在艱困環境下仍努力學習，回來後更珍惜擁有的一切。

台北醫學大學楓杏海外史瓦濟蘭醫療服務隊，去年寒假由7個學生、4個牙醫及1個領隊共12個人，到史瓦濟蘭當國際志工2周；服務內容包括牙科義診及口腔保健教育，每個成員更要自費2.5萬元。

(中國時報)

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