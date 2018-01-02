作家改行 連明偉聖國教桌球

2018年01月02日 04:10 中國時報 陳建瑜 ／台北—聖露西亞連線報導 ／台北—聖露西亞連線報導

連明偉去年以陰屍題材的《青蚨子》獲得「台灣文學獎金曲獎」，但得獎揭曉時，他正在聖露西亞教小朋友打桌球。他說，文學獎是認證他文字能力的標章，但擔任體育志工，可真實體驗人與社會的互動關係，如同比賽桌球時，「學生會把你當成敵人」一樣。

位處在加勒比海的聖露西亞，土地面積僅616平方公里，四面環海，名字屢屢出現在各大文學獎的連明偉，目前就在聖國青年體育部門擔任國際志工。由於聖國全島只聘雇一位桌球教練，連明偉得跟這位桌球教練協調負責訓練、籌備比賽，責任並不輕。在人力受限下，他有時得巡迴全島學校教授桌球，從聖國北部到南部也得花上2個小時，一整天跑下來，工作超過12小時。

這些只是體力上的壓力，聖國對華人的成見，也是挑戰。連說，聖露西亞是個黑人國度，由於歷史因素，華人近乎被錯誤理解為侵入的少數種族，容易被歧視，走在路上或搭車，或參與活動，時而被戲弄、鄙視與譏誚。

因此在連明偉心裡，志工的工作有著非常奇怪的矛盾性，一方面必須學習無畏，向隱藏的惡意，伸出柔軟的手，但另一方面，伸出的手卻常被質疑，因此成為他非常重要的鍛鍊。

連明偉強調，能在生命中有一段時間不為自己而活著，是非常難能可貴的經驗。透過實際行動，個人確實可以替這個世界產生一些光影，進而改變，即使微乎其微。

(中國時報)