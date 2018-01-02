高學歷貶值 削弱國家競爭力

2018年01月02日 00:56 中國時報 簡立欣 ／專題報導 ／專題報導

高學歷不等於高收入！教育部日前公布台灣25至34歲青年專科以上學歷占比，是71.6％，比OECD（經濟合作暨發展組織）的35個會員國都高，更是德國29.6％的兩倍多；但2016年人均GDP，台灣卻遠低於OECD國家，且僅約德國的一半左右。有私校校長表示，高學歷只意味著學歷貶值，我們要趕快處理掉大學過多的問題，才有餘裕去思考國家競爭力。

我高教比率冠全球

教育部公布的「我國高等教育簡析與國際比較」，發現我國25至64歲人口中，接受高等教育（專科以上）人數從2006年35.2％上升至2015年的46.7％；其中25至34歲的高學歷人口2006年是55.9％，2015年攀升到71.6％。與OECD的35個會員國比較，我國青年高學歷占比不僅比OECD居首的南韓69.0％高，也比OECD平均41.8％高近30％，工業大國德國青年高學歷占比更僅29.6％。

外媒點名地雷大學

日前的私校退場論壇，私立大學校院協進會理事長李天任感嘆，台灣當年引以為傲的高等教育現在被踐踏得很厲害，還有新南向國家媒體警告學生別踩到台灣的「地雷大學」。

「世界在變化，無人公車、無人超市已上路，台灣這方面的學生在哪？物流、行銷產業在做什麼？」龍華科大校長葛自祥表示，政府、學校都要面對現實，學校太多退場免不掉，若要輔導轉型就要給誘因，要趕快處理才能談國家競爭力。

2028年大學新生將僅剩16萬人，前教育部次長、醒吾科技大學校長周燦德妙喻，「池塘的魚就那麼多，公立大學撈完只剩魩仔魚、大鮕呆，龍華科大現在註冊率9成多，屆時都可能招不到學生，我們醒吾什麼也撈不到！」

(中國時報)