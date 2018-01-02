德國技職雙軌制 企業育學徒

2018年01月02日 00:56 中國時報 簡立欣 ／專題報導 ／專題報導

德國不到3成的人讀大學，卻是歐洲最重要工業經濟強國，他們是怎麼做到的？不迷信大學學歷，扎實的職業教育「雙軌制」，是德國撐起經濟命脈的主因。

根據教育部資料，德國不到3成進大學的學生主修以學術性的法律、社經、理工、農學等為主，占了總共7成。那麼其他沒進大學的青年學子都在做什麼呢？德國在台協會表示，德國職業訓練雙軌制是「撐起德國經濟的命脈」，德國義務教育從6歲到18歲，但志在技術，或是成績未達進大學門檻的學子，可以參加職業教育訓練。

這種國際注目的「雙軌制」職業教育訓練，主體是為期3年的學徒制，每周有3、4天在企業接受培訓，企業提供全部經費；剩下一天半才是在政府設立的職業學校裡學習理論課程，以及基礎學科如數學、德文和自然等。

學徒制的目標是取得約350種職業證照，多以製造業為主。一位經常出訪德國的台籍工程師說，在德國，連影印、裝訂都需要專業證照，「成品每一本都一樣大，絕對不會出現台灣影印店為了美觀而裁邊、卻導致每本大小不齊的情況。」注重細節，是德國製造業技術工人專業能力遠勝過其他國家的原因。

另一種較少人提及的全日制職業專門學校，重要性不如學徒制。根據國家教育研究院資料，這類職業教育包括「職業專門學校」、「專門高級學校」、「職業文理中學/專門文理中學」、「職業高級學校」等，以學校課程為主、業界實習為輔，多是服務業，如護士、老師、醫療助理等。

(中國時報)