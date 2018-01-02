德國技職雙軌制 企業育學徒

德國「雙軌制」教育系統注重實務操作不重學歷，為工業發展奠定厚實的基礎。（摘自德國職業教育與訓練之改革）

友善列印
中國時報
／專題報導

德國不到3成的人讀大學，卻是歐洲最重要工業經濟強國，他們是怎麼做到的？不迷信大學學歷，扎實的職業教育「雙軌制」，是德國撐起經濟命脈的主因。

根據教育部資料，德國不到3成進大學的學生主修以學術性的法律、社經、理工、農學等為主，占了總共7成。那麼其他沒進大學的青年學子都在做什麼呢？德國在台協會表示，德國職業訓練雙軌制是「撐起德國經濟的命脈」，德國義務教育從6歲到18歲，但志在技術，或是成績未達進大學門檻的學子，可以參加職業教育訓練。

這種國際注目的「雙軌制」職業教育訓練，主體是為期3年的學徒制，每周有3、4天在企業接受培訓，企業提供全部經費；剩下一天半才是在政府設立的職業學校裡學習理論課程，以及基礎學科如數學、德文和自然等。

學徒制的目標是取得約350種職業證照，多以製造業為主。一位經常出訪德國的台籍工程師說，在德國，連影印、裝訂都需要專業證照，「成品每一本都一樣大，絕對不會出現台灣影印店為了美觀而裁邊、卻導致每本大小不齊的情況。」注重細節，是德國製造業技術工人專業能力遠勝過其他國家的原因。

另一種較少人提及的全日制職業專門學校，重要性不如學徒制。根據國家教育研究院資料，這類職業教育包括「職業專門學校」、「專門高級學校」、「職業文理中學/專門文理中學」、「職業高級學校」等，以學校課程為主、業界實習為輔，多是服務業，如護士、老師、醫療助理等。

(中國時報)

韓全年工時將降至1800小時以下 北韓釋善意 擬派團參加冬奧

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。