卡友注意 信用卡優惠大縮水

2018年01月02日 00:56 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

當「一人多卡」成為常態，發卡銀行快要撐不下去了！中國信託今年除取消Line Pay卡加碼回饋外，4月起包括市區停車、機場接送、機場停車等高成本服務，全面改為以「戶」計算，試圖降低成本，國泰世華、玉山銀也同步跟進，縮減部分用卡優惠，引發骨牌效應。

Line Pay卡回饋降為2％

2018年剛開始，銀行搶在第一時間公告信用卡新年度優惠，不過與去年相較，多是調降居多，其中以中信銀動作最大，也被視為是否跟進的風向球。

首先，中信銀發行的Line Pay聯名卡，過去是全通路回饋3％，今年剩下2％，衝擊人數超過百萬戶。不過中信銀強調，加碼的1％本來就是新卡上市優惠，時間到了就回歸常態，但即便回到2％，仍優於市面上許多卡片。

除Line Pay卡外，中信銀大幅調整附加服務條件，4月起將附加服務由過去的以「卡」計改為以「戶」計，此舉將一改為了單卡優惠，卡片辦一大堆的亂象，希望持卡人汰弱留強，保留最常用的信用卡，也避免遺失風險。

附加服務改為以戶計

以市區停車為例，過往是每日一次、每次最多3小時，4月起調降至每月最多10次。條件則適度放寬，除前月新增消費滿2萬元外，前3個月累積新增消費從15萬元降至10萬元，另外前年累積消費60萬元門檻則沿用。

然而在機場接送、停車方面，則有大幅度調整，過去要求刷機票全額或團費8成即可，4月起增列4項門檻，機票或團費要刷到2萬元，不然就是近月累積消費同市區停車條件，對於刷廉價航空機票者影響最大。

中信銀鳴槍 國銀跟進

除中國信託外，國泰世華去年底推出數位帳戶KOKO，最大賣點是跨行提款、50次轉帳免手續費，新年度也做了微幅調整，跨行轉帳僅限本行通路，意思就是說，要免收手續費，需在國泰世華ATM或網銀轉帳才行。

玉山銀方面，包括統一時代百貨聯名卡館內用餐優惠調整，Ubike過去前月刷滿3000元，次月第二個半小時免費的部分也喊卡，另外如麗寶聯名卡網路購物、指定交通及國外消費等3大通路加碼回饋，也在今年取消。

(中國時報)