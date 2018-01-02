卡數逾4300萬張 直逼雙卡風暴時

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中國時報
／台北報導

網路辦卡、以卡辦卡手續簡便，去（2017）年底信用卡流通卡數衝破4,300萬張，不僅連續7年正成長，更創2005年雙卡風暴發生後的新高紀錄，今年更可望改寫歷史紀錄。

金管會統計，去年10月底信用卡流通卡數為4,150萬張，年增2.71％。以每年淨增卡量約200萬卡推估，累積已達4,300萬卡，扣除無法辦卡的人口，平均每人約2～3張信用卡。

「看數字，其實蠻可怕的」，銀行業者說得直接，雙卡風暴發生前，各銀行也是猛衝卡量，尤其是沒有收入的學生卡更是大宗，近年拜科技之賜，辦卡業務少了許多，不過透過網路辦卡，帶進的卡量卻相當可觀。

中信銀主管表示，雖然流通卡量增加，看似觸目驚心，但「現在的時代不同了」，年輕世代對塑膠貨幣接受度很高，加上網路討論區盛行，很多卡量就這麼衝出來，流通卡量多不等於浮濫發卡，不宜和當年的雙卡風暴劃上等號。

2005年雙卡風暴發生前，信用卡數攀上4,550萬張高峰，但雙卡風暴造成銀行重傷，大規模「清卡」，2006年流通卡數下滑至3832萬張，2009年金融海嘯過後才落底，這4年流通卡數萎縮33％，2010年起逐步回溫。

永豐銀主管認為，過去10年銀行業更落實審慎發卡，從循環信用餘額大減可見一斑，加上民眾節制信用擴張、穩定繳款，雙卡風暴不至於再起，反倒可解讀為民間消費動能與辦卡意願回溫，加上行動支付崛起，有助於達成賴揆訂出2025年行動支付9成目標。

不過銀行業者也說，雙卡風暴發生前，信用卡業務利潤高，近年在手續費、循環利息都被砍情況下，陷入慘淡經營，主管機關要擔心的反而是銀行，不能「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，該給的利潤還是要給。

(中國時報)

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