房市將逐漸走向實坪制

雨遮屋簷不計坪不計價元旦正式上路，新制已為台灣房地產未來走向實坪制鋪路。（黃世麒攝）

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中國時報
／台北報導

第一太平戴維斯不動產估價師事務所所長張宏楷表示，雨遮及屋簷不計坪、不計價新制上路後，已為未來走向實坪制，預先舖路，預期虛坪會減少3成以上，但政府課徵房屋稅的稅基，也會減少3成。

張宏楷表示，討論走向實坪制已蔚為潮流，實坪制是指實際使用室內面積，室外、大樓其他公共空間，不計產權標示面積。但現階段台灣的登記制度為虛坪制，共有部分可能包含門廳、樓梯等2、30項。

在20年前，台灣住宅公設比大概20％左右，但近10幾年已攀升到動輒30～40％，消費者買房有三分之一的錢是花在買公設上。例如仁愛帝寶，公設比達29～33％，以一戶2億元換算，就要花6,600萬元買公設。

目前各國房市登記方式，只有台灣、中國及香港不是採實坪制，公設面積可登記。日本、美國、英國、馬來西亞、越南等國家，則採實坪制，以實際使用面積作為計價標準。張宏楷表示，採實坪制，公設不登記、不計價，實際使用面積就是登記面積，計價也是，一般住宅大樓或許只興建必要公設，消費者得依實際需求選擇適合的標的，不會浪費一毛錢在不需要的公設上。

台灣走向實坪制後，對不動產市場將有何影響？張宏楷表示，短期推行實坪制還有難處，首先，登記面積基礎不同，對於房屋稅課徵基礎產生影響；第二，若無配套措施，新舊制度的建物買賣將混亂；三，進行中或已送件的都更案，會面臨需要重新協調或重新規劃等問題。

至於對房價影響，第一太平戴維斯認為，價格是效用的表徵，實坪登記制只是改變計價標準，建商為確保預期利潤，已購置土地可能會在政策實施前搶建，以確保買地時原預估的利益。否則，原可透過規劃設計而增加的銷售面積，將因法令變動而減少，影響建商預期的獲利空間。

(中國時報)

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