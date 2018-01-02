經濟部射三箭 普及行動支付

推動行動支付提升普及率作法

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中國時報
／台北報導

行動支付2018年大躍進！行政院會本周四（4日）將討論行動支付推動，據悉，經濟部將甄選高頻次場域，在百貨公司、機場、夜市和商圈等地提供商家使用行動支付端末設備補助，力拚2020年行動支付普及率6成，2025年9成目標。

賴揆宣示行動支付達9成目標後，國發會主委陳美伶利用國發會平台跨部會協調，本周由經濟部報告全方位成果外，下周一（8日）新群信公司將舉行「行動生活成果發表會」，近30位產業重量級人士將分享最新解決方案，包括行動生活多元樣態與科技解決方案、國家自主金融科技與行動支付發展等，為行動支付全面啟動熱身。

目前行動支付使用率逾24％，今年將提升逾3成，經濟部以三大架構提升行動支付普及率，包括基礎環境、應用場域、以及深化體驗。

在基礎環境上，今年將編列上億元經費，採甄選提案方式，在機場、百貨公司、夜市、商圈等高頻次消費場域，補助小商家建置端末設備，建立統一標準，並強化資安。

應用場域方面，各部會全面動起來，包括水電費及加油繳費，商圈及夜市消費；捷運、高鐵、高速公路休息站等交通、觀光景點；故宮及文化展演；教學醫院及診所，及學校等全面使用行動支付。

衛福部並承諾，今年教學醫院8成以上使用；另包括台水營業處所全面加入，與台電訂立5萬戶初體驗，中油166座加油站響應。

深化體驗方面，除台中市2018花卉博覽會外，國發會亞矽執行中心也與嘉義縣合作，利用台灣燈會規劃無現金市集，作為今年體驗場域。

國發會官員表示，政府不限定與那一家行動支付業者合作，以方便民眾使用。

至於台灣Pay公司也將推出QRcode條碼掃瞄，印製於水電帳單及地價稅單，提供民眾利用手機綁悠遊卡及金融卡扣款。官員說，目前4G功能手機超過1000萬支，中華電信計畫今年以1／5約200萬支為目標，換上可作悠遊卡使用的晶片卡，方便學生及民眾搭乘捷運。

知情官員強調，消費者習慣改變及端末設備標準整合，是行動支付普及率提升二大關鍵，未來還會推動NFC感應裝置端末設備，讓手機綁信用卡、金融卡、悠遊卡等樣態都可消費。

(中國時報)

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