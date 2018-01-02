小商家使用行動支付 擬免開發票3年

2018年01月02日 00:56 中國時報 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

為加速行動支付普及率推動，財政部已和小商家等業者，研議免開立統一發票優惠緩衝期至少2年起跳，最長不排除3年，預計2月底前提出方案。

賴揆宣示「行動支付」2025年達9成，定義為透過手機等行動載具綁金融卡信用卡等工具或悠遊票券卡的消費方式。

國發會官員表示，財政部已與相關部會、業者與國稅局開過兩次會議，研議行動支付租稅優惠配套措施，最快1月底明朗化，最晚2月底前提出具體方案，提升小商家使用行動支付意願。

財政部官員說，許多小規模營業人至今未導入電子支付，因營業額未達20萬元，不需開立統一發票，以1％查定課徵營業稅，小商家推動行動支付，擔心營收資料被財政部掌握，屆時不但需開立統一發票，加上行動支付端末設備及銀行手續費等各種成本，推動小商家使用行動支付，困難度較高。

官員表示，為鼓勵小商家使用行動支付，計畫給予2~3年免開統一發票租稅優惠期。不過，若營收差距太大，例如1年營收1,000萬元，是否允許業者免開統一發票或採其他配套措施，財政部仍在徵詢業界意見中。

藍委曾銘宗曾以韓國為例指出，韓國為推廣行動支付，6年內針對使用行動支付的店家都不查帳，建議財政部可以比照韓國做法進行推廣，夜市等地下經濟也可透過行動支付納管，一年可增加1,000億元營業稅。惟財政部回應，免查帳期不可能長達6年。

(中國時報)