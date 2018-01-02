北韓釋善意 擬派團參加冬奧

南韓平昌冬季奧運會2月登場，圖為幾位模特兒日前穿著頒獎典禮工作人員制服亮相。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導

北韓領導人金正恩1日發表新年賀詞稱，有意派團參加平昌冬奧，並願與南韓就此儘速舉行會談。平壤主動釋出善意，兩韓能否透過冬奧成功破冰？備受矚目。

金正恩在賀詞中表示，2018年北韓人民將迎接建國70周年大慶，南韓也將舉辦冬奧盛會，今年對北韓和南韓都是很有意義的一年。他衷心祝願平昌冬奧圓滿成功，稱北韓有意採取包括派團參賽的所有措施，盼與南韓儘快舉行對話協商。

金正恩說，有必要打破凍結的朝韓關係現狀，確保民族大事隆重舉行，彰顯民族氣概和尊嚴，迎接民族發展史上特殊且重大意義的一年。他強調，朝韓應共同努力營建和平環境、緩解軍事緊張、避免局勢激化。

冬奧：已安排住宿交通

南韓總統府青瓦台發言人朴洙賢對此表示歡迎。他說，成功舉辦平昌冬奧將對朝鮮半島、東北亞乃至世界和平與和諧做出貢獻。青瓦台一貫立場是，只要能恢復兩韓關係和實現半島和平，南韓願不限時間、地點和形式，與北韓開展對話。

朴洙賢強調，南韓將與國際社會密切合作，和平解決北韓核武問題，同時希望韓朝雙方作為半島問題的當事者，以負責任的態度尋求解決之道。文在寅去年上台後亟欲改善兩韓關係，但北韓始終不予回應，且屢次進行軍事挑釁，加劇半島局勢緊張。

平昌冬奧會組委會主席李熙范1日也對北韓有意派團參賽感到欣慰，稱這就像是一份新年禮物。他說，組委會將同國際奧會協商，希望國際奧會給予北韓外卡參賽資格。

預計北韓有望參加短道速滑、滑冰、越野滑雪、女子冰球等項目。目前，北韓是否參賽將成為能否實現和平奧運的核心話題。李熙範稱，組委會已就北韓代表團的住宿和交通安排做好準備，相關事宜有望按照組委會的既定計畫開展討論。

南韓處境尷尬

面對國際社會制裁壓力，金正恩借新年賀詞釋出善意，或有意透過與南韓對話尋找突破口，借勢打開美朝對話之門。部分專家擔憂，在不容北韓擁核的立場下，為朝鮮半島無核化而推進的韓美合作格局，恐因此產生裂痕。

日本共同社分析稱，金正恩的元旦談話，隱現出試圖藉參加冬奧動搖美韓團結，以打破國際包圍網的戰略。金正恩提到平昌冬奧，是揣測南韓政府希望北韓參加，以凸顯「和平奧運」，因而暗示重啟對話的可能。

然而平壤依舊堅持停止美韓聯合軍事演習的立場，兩韓關係能否順利破冰仍未可知，而夾在美國和北韓之間，文在寅政府面臨的處境可謂相當艱難。

(中國時報)

德國技職雙軌制 企業育學徒 邊緣化美國 拿回朝核主導權

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。