北韓釋善意 擬派團參加冬奧

2018年01月02日 04:10 中國時報 黃文正 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩1日發表新年賀詞稱，有意派團參加平昌冬奧，並願與南韓就此儘速舉行會談。平壤主動釋出善意，兩韓能否透過冬奧成功破冰？備受矚目。

金正恩在賀詞中表示，2018年北韓人民將迎接建國70周年大慶，南韓也將舉辦冬奧盛會，今年對北韓和南韓都是很有意義的一年。他衷心祝願平昌冬奧圓滿成功，稱北韓有意採取包括派團參賽的所有措施，盼與南韓儘快舉行對話協商。

金正恩說，有必要打破凍結的朝韓關係現狀，確保民族大事隆重舉行，彰顯民族氣概和尊嚴，迎接民族發展史上特殊且重大意義的一年。他強調，朝韓應共同努力營建和平環境、緩解軍事緊張、避免局勢激化。

冬奧：已安排住宿交通

南韓總統府青瓦台發言人朴洙賢對此表示歡迎。他說，成功舉辦平昌冬奧將對朝鮮半島、東北亞乃至世界和平與和諧做出貢獻。青瓦台一貫立場是，只要能恢復兩韓關係和實現半島和平，南韓願不限時間、地點和形式，與北韓開展對話。

朴洙賢強調，南韓將與國際社會密切合作，和平解決北韓核武問題，同時希望韓朝雙方作為半島問題的當事者，以負責任的態度尋求解決之道。文在寅去年上台後亟欲改善兩韓關係，但北韓始終不予回應，且屢次進行軍事挑釁，加劇半島局勢緊張。

平昌冬奧會組委會主席李熙范1日也對北韓有意派團參賽感到欣慰，稱這就像是一份新年禮物。他說，組委會將同國際奧會協商，希望國際奧會給予北韓外卡參賽資格。

預計北韓有望參加短道速滑、滑冰、越野滑雪、女子冰球等項目。目前，北韓是否參賽將成為能否實現和平奧運的核心話題。李熙範稱，組委會已就北韓代表團的住宿和交通安排做好準備，相關事宜有望按照組委會的既定計畫開展討論。

南韓處境尷尬

面對國際社會制裁壓力，金正恩借新年賀詞釋出善意，或有意透過與南韓對話尋找突破口，借勢打開美朝對話之門。部分專家擔憂，在不容北韓擁核的立場下，為朝鮮半島無核化而推進的韓美合作格局，恐因此產生裂痕。

日本共同社分析稱，金正恩的元旦談話，隱現出試圖藉參加冬奧動搖美韓團結，以打破國際包圍網的戰略。金正恩提到平昌冬奧，是揣測南韓政府希望北韓參加，以凸顯「和平奧運」，因而暗示重啟對話的可能。

然而平壤依舊堅持停止美韓聯合軍事演習的立場，兩韓關係能否順利破冰仍未可知，而夾在美國和北韓之間，文在寅政府面臨的處境可謂相當艱難。

(中國時報)