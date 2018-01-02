邊緣化美國 拿回朝核主導權

2018年01月02日 04:10 中國時報 蔡浩祥 ／台北─首爾連線報導 ／台北─首爾連線報導

北韓最高領導人金正恩1日發表新年賀詞，「拒美迎韓」的表述，引起國際社會高度關注。南韓統一部智庫人士受訪分析，金正恩似乎刻意排除美國，拉回在朝核問題上的主導權。

儘管南韓對金正恩的祝福表示歡迎，但考量文在寅總統幾次對朝釋出善意卻遭冷待，加上兩韓破冰，北京很可能會對南韓部署薩德施壓，朝核問題「牽一髮動全身」，估計會先持觀望態度一陣子。

金正恩對美展示強硬的同時，也對南韓釋出善意，表態兩韓應改善彼此關係，暗示可能派特使和南韓代表討論共同參與平昌冬奧，還預祝平昌冬奧能順利進行。

對此，南韓統一部智庫不願透露姓名的一位分析人士指出，畢竟對平壤而言，文在寅有別於川普一貫「鷹派」立場，算是「鴿派」，對朝態度較開放、平和，金正恩的考量在於：排除美國因素，營造兩韓對話氛圍，可望為今後朝核問題談判上取得有利位置。

但分析人士坦言，文在寅上台後曾對朝多次釋出善意卻遭平壤冷待，雙方在互信的建構上，恐怕不是那麼容易，尤其朝核問題演變迄今，南韓幾乎夾在中美兩強之間，進退兩難。

分析人士表示，美朝一旦開戰，南韓無疑首當其衝，文在寅不會想當川普的「馬前卒」，在無害解除北韓核武幾乎不可能的情況下，維持穩定局勢是文在寅首要之務，早日破冰更是迫切，不讓美國有動武的理由。

不過分析人士認為，未釐清金正恩意圖前，文在寅不會輕易有動作，兩韓若開始接觸，北京很可能會趁勢在薩德部署問題上施壓，究竟朝核這盤棋怎麼下，考驗著文在寅的政治智慧。

(中國時報)