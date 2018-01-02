伊朗總統 轟川普別假慈悲

伊朗總統魯哈尼對美國總統川普的批評展開反擊。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

伊朗去年12月28日起爆發全國性反政府示威，截至12月31日止已有12名示威者遭擊斃、逾200人被捕。總統魯哈尼31日首度公開表態，稱人民有批評政府的權利，但不能接受暴力行為。他也對美國總統川普的批評展開反擊，指川普根本沒有立場來同情伊朗人民。

面對連日來的動亂，魯哈尼終於打破沉默，強調伊朗人民有抗議和批評當局的權利，也可以根據憲法理性表達訴求，但「政府對於破壞公共財產、違反公共秩序、製造社會動蕩的人，將不會容忍…人民抗議應該以能夠改善國家現狀和人民生活的方式進行」。

自伊朗各地爆發示威抗議後，美國總統川普持續透過推特搧風點火。對此魯哈尼表示：「這位先生（指川普）在美國想表現出對我們（伊朗）人民的同情，但他忘了數月前，他曾把伊朗視為恐怖分子國家…這位先生徹頭徹尾的仇視伊朗，毫無立場憐憫伊朗人民。」

去年12月31日，正在佛州海湖莊園度假的川普在推特上表示，伊朗人民「終於了解他們的錢財是如何被偷走並浪費在恐怖主義上，看來人民已經不願意再繼續忍耐。美國正密切關注是否有侵犯人權的事件發生」。

伊朗當地媒體報導，抗議行動爆發後，許多示威者使用Instagram影像分享平台和即時通訊軟體Telegram分享照片和影片，結果政府以禁止煽動暴力為由封鎖上述網站和軟體。

12月31日夜間，首都德黑蘭的抗議活動在200人遭到逮捕後，已暫時平息，但仍有大批警察在街頭巡邏。負責安全事務的德黑蘭省副省長納瑟巴克特表示，被捕的民眾「現在遭到司法機構拘押，也有些人從輕發落，已經獲釋」。

(中國時報)

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