美朝核戰可能性 達到史上最高

2018年01月02日 04:10 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國前參謀首長聯席會議主席、海軍上將穆倫（Mike Mullen）31日警告，美國與北韓爆發核戰的可能性已達到「史上最高」，他不認為有可能藉由外交解決北韓核武威脅。穆倫也把日益增加的核戰威脅歸咎於總統川普極具破壞性的作風。

穆倫接受美國廣播公司（ABC）新聞節目「本周」訪問時表示：「在我看來，我們實際上比以往任何時候更接近與北韓爆發核戰。我看不到以外交解決這個問題的機會。」

曾在小布希及歐巴馬總統任內擔任參謀首長聯席會議主席的穆倫表示，川普對北韓的諸多言論顯示他對北韓的態度。北韓核武計畫快速發展，川普已選擇採取更強硬的立場。

至於國防部長馬提斯、國家安全顧問麥馬斯特和白宮幕僚長凱利是否能發揮煞車作用，穆倫頗感憂心，稱川普若在某個時候覺得國安團隊的建議與他的直覺不符，就可能罔顧他們的建議。

去年9月川普在聯合國大會演說時宣稱，美國若被迫要防衛自己和盟邦，只能徹底摧毀北韓。穆倫說：「他（川普）會言出必行嗎？還是我們實際上能達成和平解決？我更傾向於川普的言論代表他的立場。且馬提斯、麥馬斯特與凱利管不住他。」

共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）也發出類似警告。他在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」節目上說，2018是極度危險的一年，美國對北韓動武的可能性極大。

去年12月初，葛蘭姆曾預估，為阻止北韓擁有可打到美國的核彈，川普對北韓實施先發攻擊的可能性為30％。北韓若再進行新的核試爆，美國攻擊的可能性將提高到70％。

葛蘭姆31日解釋說，他根據與川普多次交談，做出前述預估，川普絕不容忍北韓擁有可以攻擊美國的核武，若有需要，他必然動武。

葛蘭姆曾在美國空軍服役，現為參院軍事委員會成員，被認為是共和黨鷹派，但他曾表明不希望對北韓動武，主張談判。

(中國時報)