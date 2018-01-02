在地發聲 南台灣設兩岸智庫

2018年01月02日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 陳君碩 ／台南報導 ／台南報導

近年，南台灣也掀起兩岸關係研究熱潮。圖為2014年6月27日，大陸國台辦主任張志軍（右）參訪高雄杉林區木瓜果園，欣賞南台灣高品質在地農產。（本報資料照片）

意識到台灣的南北差異，大陸近年來對南台灣越來越重視。去年12月初成立的南台灣兩岸關係研究學會也受到關注。該學會理事長丁仁方表示，成立學會是希望整合南部兩岸學者力量，以南台灣主體性角度出發，關注在地議題。他還提到，成立過程被陸委會擋很久，原本送內政部大概只需3個月，卻拖了整整6個月才同意，「內政部人員說，陸委會那邊有意見」。

陸委會昨晚回應說，尚需時間確認當時回覆（內政部）意見為何，不過，目前政府的政策立場是，對於依據法令規定設立的兩岸民間團體，政府都是支持的；對於學術研究和交流，也都持正向看待，不會刻意阻撓或拖延。

陸委會否認阻撓拖延

南台灣兩岸關係研究學會於2017年12月初舉辦成立大會，會員目前有36人，主要是台中以南的兩岸關係研究相關領域學者，由成大政經研究所教授丁仁方出任首任理事長。

丁仁方受訪表示，在兩岸議題，南北大不同。北部更關心「高階政治」（high politics），例如「九二共識」，而南部根本不在乎，南部在乎的是對生活有幫助的東西，這是「低階政治」（low politics）。就像虱目魚賣大陸只是為了改善生活，跟被收買沒關係，那種說法完全是台北觀點。

丁仁方還提到，在學會成立過程中，還被陸委會「擋了很久」。他說，去年2月送件內政部後「就出不來了」，原本大概只需3個月，過程中卻苦無消息，最後內政部人員才說「陸委會那邊有意見」，最終拖到8月初才同意，花了整整6個月。之後還要經過發起人會議、籌備會議等程序，12月初才正式成立。

擺脫台北觀點看兩岸

提到大陸對南台灣的資源挹注，丁仁方表示，既然談到主體性，想要以自己的角度來看，就不太可能接受其中一方挹注資源，「我們不是要依附大陸，也不要依附台北，這樣才能發展，不然一出來就被打成『統派團體』、『買辦團體』。」

不過，丁仁方也說，確實有大陸涉台學術機構關注該學會，原因是大陸研究南台灣的真的不多，懂台語的涉台學者太稀有。他們也特別關注南台灣的「認同問題」與「惠台措施效果」。學會未來將以南台灣為主題，從在地角度出發，做一些議題，與大陸對話。

(中國時報)