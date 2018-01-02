前進兩岸 中南部爭話語權

2018年01月02日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 陳君碩 ／台南報導 ／台南報導

台灣小小一個島嶼仍有著明顯的南北差異，特別是兩岸議題和觀點。成功大學兩岸與華人治理研究中心主任周志杰受訪指出，台灣長期以來南北發展不均衡，南部在台灣發展上被當「二等」看待，絕大部分都是台北以「天龍國」視角看台灣，在兩岸關係上也一樣。大陸近來也意識到對台工作必須更細緻，認知到南台灣有別於北部的主體性，更重視南台灣的聲音。

周志杰指出，大陸對台政策改變，從「向南移向下沉」「三中一青」到「一代一線」，其實都隱含台灣南北的差異，這涉及到台灣本身因為經濟發展、意識形態、政治分布的北藍南綠現狀。

另一方面，他表示，台灣長期以來南北發展不均衡，南部在台灣發展上被當「二等」看待，絕大部分都是台北以「天龍國」視角看台灣，例如「電視氣象說今天不要帶傘，其實指的是台北人不用帶傘」。

他說，大陸以前把台灣視為整體，後來知道要更細緻，要根據台灣各地本身經濟社會不同來推動工作。因此，南部無可厚非也想要更多主體性，讓對岸更能識別台灣南北不同，也提醒台北和北京，在兩岸關係上，南台灣有比較特別的角色，值得去重視。

周志杰表示，從歷史脈絡來看，台南曾是「最中國」的城市，卻也是本土意識最強烈的地方，過去曾是台灣政經文化中心，這種濃厚的矛盾，未必是北藍南綠可以簡單帶過。

南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹則表示，一直以來，執政黨都是重北輕南，南台灣在兩岸和平發展上是孤軍奮鬥，但我們仍一步一步走出來，希望讓台灣老百姓知道，要關注兩岸發展，也希望發出南台灣心聲。

(中國時報)