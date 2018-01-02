強國風采 解放軍首掌天安門升旗

2018年01月02日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

大陸迎接新時代，天安門廣場元旦升旗展現新氣象，由大陸解放軍儀仗隊和軍樂團接手武警執行今後升降旗任務。從樂儀隊陣容、動作到創作號角音樂，大陸官媒新華社形容：「力求莊重大氣，彰顯威武雄壯，充分展示新時代強國強軍風采」。

繼去年10月31日通過武警部隊由國務院、中央軍委雙重管理，改隸中央軍委統一管理後，武警部隊從今年起，也不再負責天安門升降旗任務。

新華社報導，天安門廣場升旗儀式編制及過程有嚴格規定，昨起的新儀式有七大變化：

首先，是每月第一天（重大節日比照）流程有三大變化。

一是升旗增加號手和禮兵的迎旗流程。軍樂團8名禮號手在天安門城樓演奏新創作的《升旗號角》音樂。儀仗隊禮兵在金水橋南側列隊。

二是增加護旗隊人數。升國旗護旗隊員由過去36名增加至96名，平日升國旗護旗隊員由過去36名增加至66名。

三是調整《歌唱祖國》演奏時機。將演奏《歌唱祖國》時機，從護旗隊出場行進間，改為升旗後返回時。

其次，是日常升降旗的四大變化：一是調整升旗時長。大陸國歌演奏一遍時長46秒，原升旗時演奏3遍，時長2分7秒，對應太陽經過地平線時長。現護旗隊行進至旗桿基座，到國旗升至桿頂時長仍保持2分7秒。

二是調整軍樂團出場和演奏位置。軍樂團由原跟隨護旗隊，改為提前進場演奏，護旗隊往返更整齊劃一。

三是調整護旗隊動作。進場正步行進由肩槍改為端槍，升旗時增加3名分隊長下達「向國旗——敬禮」口令、行舉刀禮。

四是調整升旗人員。升旗組由4人改為3人，分著陸海空軍禮服，代表全軍官兵。

(中國時報)