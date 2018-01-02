強國風采 解放軍首掌天安門升旗

天安門廣場升降旗任務從昨（1）日起由大陸解放軍儀仗隊和軍樂團接手。舉凡樂儀隊陣容、動作，到創作號角音樂，大陸官媒新華社形容：「力求莊重大氣，彰顯威武雄壯，充分展示新時代強國強軍風采」。（路透）

友善列印
中國時報
李文輝／綜合報導

大陸迎接新時代，天安門廣場元旦升旗展現新氣象，由大陸解放軍儀仗隊和軍樂團接手武警執行今後升降旗任務。從樂儀隊陣容、動作到創作號角音樂，大陸官媒新華社形容：「力求莊重大氣，彰顯威武雄壯，充分展示新時代強國強軍風采」。

繼去年10月31日通過武警部隊由國務院、中央軍委雙重管理，改隸中央軍委統一管理後，武警部隊從今年起，也不再負責天安門升降旗任務。

新華社報導，天安門廣場升旗儀式編制及過程有嚴格規定，昨起的新儀式有七大變化：

首先，是每月第一天（重大節日比照）流程有三大變化。

一是升旗增加號手和禮兵的迎旗流程。軍樂團8名禮號手在天安門城樓演奏新創作的《升旗號角》音樂。儀仗隊禮兵在金水橋南側列隊。

二是增加護旗隊人數。升國旗護旗隊員由過去36名增加至96名，平日升國旗護旗隊員由過去36名增加至66名。

三是調整《歌唱祖國》演奏時機。將演奏《歌唱祖國》時機，從護旗隊出場行進間，改為升旗後返回時。

其次，是日常升降旗的四大變化：一是調整升旗時長。大陸國歌演奏一遍時長46秒，原升旗時演奏3遍，時長2分7秒，對應太陽經過地平線時長。現護旗隊行進至旗桿基座，到國旗升至桿頂時長仍保持2分7秒。

二是調整軍樂團出場和演奏位置。軍樂團由原跟隨護旗隊，改為提前進場演奏，護旗隊往返更整齊劃一。

三是調整護旗隊動作。進場正步行進由肩槍改為端槍，升旗時增加3名分隊長下達「向國旗——敬禮」口令、行舉刀禮。

四是調整升旗人員。升旗組由4人改為3人，分著陸海空軍禮服，代表全軍官兵。

(中國時報)

前進兩岸 中南部爭話語權 北京謀畫戰略 滬閩鎖定融合

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。