北京謀畫戰略 滬閩鎖定融合

2018年01月02日 04:10 中國時報 連雋偉 ／綜合報導 ／綜合報導

在台灣南北部對大陸研究逐步走出各自特色之際，大陸以長江為分界，對台智庫的研究重心也有南北之分，可以說，以位於北京中國社科院台研所在新所長楊明杰上任後，重點放在以國際格局鳥瞰兩岸關係；上海與福建等南方對台智庫，則首重一代一線（青年一代、基層一線）交流與同等待遇研究。

社科院台研所無疑是北方涉台智庫重鎮，去年2月由首位非單純研究兩岸關係出身的楊明杰出任所長，專長是中美關係與軍控，加上由中共統戰部所指導的全國台研會，由主管外事的前國務委員戴秉國出任會長，中共十九屆中央委員、國台辦第一副主任、前大陸駐聯合國大使劉結一不久後將接任國台辦一把手，這三人連成的防線，顯示北京已將台灣問題納入全球戰略考量，涉台問題與國際、區域情勢高度連動，同時也要考慮中美、中日甚至與東協間的互動關係。

屬於大陸外交部的中國國際問題研究所，負責大陸對台外交打壓的情蒐與策略研擬任務，其常務副院長阮宗澤與台灣學者交流密切，該智庫不少幹部有駐外經驗，其間甚至有卸任的外交官。中國現代國際關係研究院則是直屬國安部的研究單位，專責蒐集國際情勢與台灣外交情報的工作。

可以發現，面對民進黨政府擬打國際牌搞漸進台獨，大陸北方涉台智庫，已對此做好知識層面的研究與推演。

與台灣隔海相望的福建，是南方的台灣研究重鎮，成立於1980年、大陸第一個台研所─廈門大學台灣研究院，因有地緣、血親優勢，加上研究員中有些人會說閩南語，曾在民進黨研究上執牛耳，民進黨上台後，仍常與偏綠營學者交流，了解綠營的想法。

上海對台智庫廣義來說都是海協會前會長汪道涵本人或其舊部屬創立，如上海台灣研究所、東亞研究所都是重鎮。在大陸國家主席習近平接班後，不少對台同等待遇措施，在上海先行先試，所以無論是兩岸基層與青年交流如何強化與改進，皆是上海涉台智庫研究重心。

(中國時報)