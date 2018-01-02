陸就業空間大 南部青年轉向

2018年01月02日 04:10 中國時報 楊家鑫 、 陳君碩 ／台南報導 ／台南報導

台灣經濟低迷，薪資凍漲，年輕人最有感觸，反觀大陸已成為全球經濟火車頭。南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方表示，過去跟學生談兩岸議題，不太容易引起共鳴，少數有興趣的學生是出自於「知識性」的關懷，但近來學生開始意識到兩岸就業發展差異越來越大，開始積極尋求赴陸實習、就業的機會，誘因從「知識性」轉向「生活性」「發展性」。

丁仁方表示，以前跟學生講兩岸議題，不太容易引起共鳴，少數一些是「知識性」的關懷，隨著這幾年兩岸就業發展和薪資待遇的差距越來越大，大陸往上提升，台灣薪水凍漲，學生也意識到問題，開始從知識性慢慢轉向一種生活性、發展性的關注。

丁仁方說，學生現在要出來工作了，台灣這邊薪水2萬起跳，大陸那邊4萬起跳，所以他們現在願意去當交換生，還有人來問去大陸實習的機會。

他還提到，成大有學生自組研究大陸問題的社團「延平薪火」，取名含有連結兩岸、薪火相傳的意涵。這顯示有青年學生的主動性出現了，這一點點的火苗如果再有些機會，將擴大成為一股趨勢。

南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹表示，有很多家長替小孩報名赴陸參訪的冬令營、夏令營，他們發現台灣這幾年經濟低迷，為了子女出路，希望他們去大陸走走。他說，企業與青年的發展就像一棵樹，「種在盆子裡，永遠是盆栽，若種在大地，幾十年後便是參天古木。」

成功大學兩岸與華人治理研究中心主任周志杰則表示，大陸經濟成長有目共睹，相信對中南部年輕人也會有影響，但大陸在吸引就業人才的法規配套上，要做得更仔細，有些台灣博士到大陸謀職，「入編入不了，課題拿不到，小孩不敢生」，這些問題應妥善解決。

(中國時報)