缺錢跨年狂歡 3惡少搶銀樓

高雄市發生3名少年搶銀樓案，主嫌歐姓少年（中）才15歲。

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中國時報
／高雄報導
警方破案追回價值31萬的兩條金項鍊。
15歲歐姓少年及17歲簡姓少年到銀樓佯裝買項鍊，試戴後搶著就跑。（呂素麗翻攝）

3名少年想到酒店奢華跨年，但口袋沒錢，竟結夥搶銀樓，搶走2條共值31萬元金項鍊，沒想到，銷贓時被其他業者機警扣下其中1條並報警，3人慌亂逃逸，警方5小時內循線逮人。15歲歐姓主嫌居然一度「暗摃」另條項鍊，欺騙同夥在逃跑時掉了，警方追查，戳破謊言，將贓物如數追回。訊後依搶奪罪護送少年法庭審理。

LINE通報同業 助警破案

警方調查，15歲歐姓、17歲簡姓少年國中畢業後沒升學，和念高二的17歲李姓少年常玩在一起，到處閒晃，因沉迷網路賭博欠債，想跨年卻沒錢，歐、簡商議搶銀樓籌錢。

去年12月31日下午4時許，2人到大豐二路某銀樓，佯裝要買金項鍊，第一次試戴後沒買走人，隔10分鐘再前往試戴，趁店員沒注意搶走2條重6兩金項鍊逃逸。

案發後，警方透過與銀樓業者聯防的LINE群組，發布消息，提醒注意。

歐、簡得手後，聯絡17歲李姓少年，3人先到三民區1家銀樓銷贓，業者懷疑他們可能是搶匪而拒絕；3人再分頭銷贓，歐姓及簡姓少年轉往另家銀樓銷贓，業者認出他們是搶匪，扣下1條項鍊並對他們說：「你們是要自己跑還是要我報警？」歐還反嗆「還我啦！」業者即說「你要等警察來嗎？」2人趕緊逃跑。

另外，李姓少年與曾姓債主則拿另條項鍊，到大昌二路與建工路口1家銀樓銷贓，店家看他未成年，偷偷報案，李留下機車帶著項鍊落跑，事後把項鍊交給歐男。

黑吃黑藏贓 獨吞洩底

警方獲報循線在3人經常聚集的活動中心逮到3人，歐竟想「黑吃黑」，向同夥及警方謊稱另條項鍊逃跑時「掉了！」警方追查，歐才坦承想獨吞，在活動中心花台下挖出項鍊。

警方查出，3人已訂好酒店準備跨年狂歡，歐、簡說，想跨年卻沒錢才搶銀樓；李姓少年則說，想還1萬多元債款，才答應幫銷贓籌錢。

警方通知家屬，家境不錯的簡母當場怒罵兒子「有給你少吃少穿嗎？為什麼要搶銀樓？」簡父說兒子要錢才回來，不知道怎麼管教？警方則另查出15歲歐姓主嫌涉及其他案件，擴大清查中。

(中國時報)

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