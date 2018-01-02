錢櫃Ｋ歌打群架 利刃刺屁股

2018年01月02日 04:10 中國時報 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

跨年夜，北市東區人潮熱鬧滾滾，錢櫃KTV敦南店發生兩派客人因上廁所發生碰撞，引發衝突，造成王姓男子被利器劃傷，轄區大安警分局敦南所到場處理時，還遭在場人嗆聲，後啟動快打部隊到場噴辣椒水壓制，並逮捕傷人的林姓男子，訊後依傷害等罪嫌移送法辦。

錢櫃敦南店是錢櫃KTV中，較早期成立的連鎖店之一，設備格局比較老舊，包廂內並無獨立廁所，所以客人如廁都須到各樓層中的公廁，加上前往消費唱歌者，多半有飲酒，酒後容易發生事端。

1日凌晨，林姓男子和10餘友人同在錢櫃敦南店303包廂跨年歡唱，清晨5時許，林某到3樓公廁方便，結果和隔壁包廂的王姓男子發生碰撞，雙方都帶著酒意下發生口角互嗆，林某回到包廂找人助勢，再回到公廁找王報復，林某友人並衝到樓下停放車子處，拿球棒回樓上朝王男頭部重擊，王當場倒地不起，混亂中，還有人抽出利刃朝王的屁股劃1刀。

員警據報趕抵現場，圍毆眾人已離開公廁並退回303包廂，警方現場查訪得悉後進入包廂查問，包廂內10餘名青年態度囂張，質疑警方無故進入包廂，並大聲叫囂鼓躁，作勢要推擠員警，員警一方面以無線電呼叫啟動快速打擊機制，另方面向對方噴辣椒水壓制，10餘人受不了辣椒水威力，才不敢繼續造次。

警方通報救護人員到場將傷者送醫，王男經包紮後已無大礙，警方根據店家監視器，查出林姓男子涉嫌打傷王某，但其餘人都辯稱只在圍觀，未加入戰局，警方當場將林嫌帶回派出所偵訊。

由於王某表示要提告傷害，警訊後，已依傷害罪嫌將林男移送法辦。

(中國時報)