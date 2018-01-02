免簽加溫 越、泰賣淫女激增

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中國時報
／台北報導

警方統計外籍人士在台涉案資料，並未包括大陸籍嫌犯或違反社維法等案件，尤其政府開放東南亞國家民眾來台免簽後，越南、泰國妹更是大舉來台賣淫，改變國內色情行業生態，盡管移民署嚴查入境，但新北市專勤隊日前又查獲為數不少賣淫女子，顯然仍難以防範。

北市基層員警透露，前幾年查獲的賣淫女子，都以本國人居多，大陸女子也不像早期那麼熱中來台淘金，外籍賣淫女更是少見，兩者相加約占4成左右。但分局去年截至11月，共查獲144名賣淫女子，外籍女子竟高達112人、占77.8%，其中絕大部分來自越南及泰國。

員警說，東南亞賣淫女利用免簽大開方便之門，以觀光名義來台後，在應召業者安排下住進日租型套房或賓館，並在LINE張貼清涼照攬客，甚至標榜可進行多種服務，加500元可多一次性交易，讓尋芳客趨之若鶩。

尤其是泰國妹行情約在3500元左右，與大陸、韓國妹相較便宜不少，甚至有變性人、人妖可讓尋芳客嘗鮮。警方若無法查獲幕後的色情應召業者，僅能依社維法對抓到的外籍賣淫女子開罰，送交移民署等候遣返，且因不屬於刑案，還不能算績效。

另大陸籍嫌犯在台所犯案件中，以祈福黨、扒竊等最為常見，也是利用自由行名義鎖定年長者或人潮眾多的地方下手作案，警方多次破獲，但跟外籍賣淫女子一樣，未列入外籍人士觸犯刑案統計，成為另類「黑數」。

(中國時報)

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