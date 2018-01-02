老外在台犯罪 6年來新高

2018年01月02日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

去年底，2名操東南亞口音女子，在北市東區珠寶店掉包價值62萬元的勞力士名表，警方懷疑是外籍竊盜集團所為。據警政署統計，去年1至10月，已查獲2694名外籍嫌犯，比前年同期增加近3成，創6年來新高。其中以公共危險、毒品、竊盜居前3名，還不包括得手出境的「漏網之魚」，外籍人士來台犯案層出不窮，已成治安隱憂。

警方前年漂亮偵破一銀盜領案，逮到3名外嫌，但去年又陸續發生遠東商銀遭駭18億、南美竊盜集團犯下世貿2億珠寶竊案，且嫌犯不是在境外遙控，就是全部潛逃出境，警方雖透過國際刑警組織協查，仍無法繩之以法。

據警方統計，去年至10月底，已破獲2893件外籍人士牽涉刑案，逮捕2694名外嫌，案件數及人數都較去年同期增加約3成，並已超過去年外嫌總人數2504人，為近6年來最高，嫌犯逾9成來自越南、泰國、印尼、菲律賓等東南亞國家，其次為美洲地區122人，另歐洲74人、非洲27人及大洋洲29人。

警方指出，外嫌所犯下的刑案中，以公共危險占3成最多，毒品2成居第2，竊盜1成5居第3；其中，有6成9的嫌犯是外籍移工，達1869人。

警方分析，外籍移工在工作之餘，常會相聚喝酒聊天，導致酒駕成為最大宗，且被查獲後，往往只判易科罰金，仍可繼續在台工作，以致被輕忽。

此外，小從越南籍嫌犯的扒竊，大到國際珠寶大盜，都經常來台犯案，造成不少財損，加上犯案後即出境，緝捕困難，許多人手機被竊，下一秒就已經被運到東南亞銷贓，形成犯罪黑數。

(中國時報)