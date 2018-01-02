協調代燒雲林垃圾 環署碰釘

2018年01月02日 00:56 中國時報 社會地方中心／綜合報導

台南受指示焚燒雲林2000噸垃圾，永康焚化爐將是環保局考慮做為焚燒的廠區，但當地里長反彈。（台南市環保局提供）

雲林外運垃圾焚燒去年6月每公噸垃圾換回1.8公噸底渣，引發縣議會及地方反彈痛批「不平等條約」，斗六市更因未提供底渣暫置處，與雲林縣府「沒有底渣回運，就沒有垃圾運出」政策槓上，一度停收公家機關垃圾，風波好不容易暫息，但環保署日前發文調度多個縣市焚化爐協助雲林去化垃圾，各縣市一面倒拒絕，恐將引爆第2波垃圾大戰。

雲林空有林內焚化廠卻未啟用，7成垃圾運往外縣市焚燒，目前還堆積3萬噸垃圾，傳出垃圾問題可能波及年底縣市長選情，環保署日前發文調度各縣市焚化廠協助處理，行政院長賴清德出身的台南市被分配到2000噸，且需今年6月前處理完畢，台南永康焚化爐廠址所在的王行里長陳丁為說，焚燒垃圾產生的空汙影響居民健康，反對再增加焚燒量。

民意高漲 執行困難

台南市環保局長林健三說，環保署依據《廢棄物清理法》有調度權力，但全台垃圾掩埋場都已近飽和，焚化爐日夜運轉連自家垃圾都處理不完，還要再協助處理其他縣市垃圾，執行難度高，「就算地方政府願意配合，要怎麼說服市民接受？」

地方自掃門前雪

「沒有一個縣市可以伸出援手」，桃園市環保局表示，桃園僅1座公立焚化爐，前年焚化處理量達到滿載的41萬6432公噸，去年11月又因失火導致垃圾處理停擺，大批垃圾堆在掩埋場待燒，「能了解雲林的心情，但實在無能為力。」

彰化縣環保局長林孟弘也直言「自顧不暇」，溪州焚化爐貯坑目前已堆積7300噸垃圾，全縣每天生產700多噸，雖然每天可燃燒850噸，但焚化爐上、下半年都要排歲修，每次3周停爐，要花不少時間才能消化，無法再協助其他縣市。

基隆市環保局表示，基隆2座焚化爐每天平均處理510噸垃圾，其中包括從馬祖載運10噸協助焚燒的垃圾，而焚化爐每年上下半年各1次歲修，日前已停爐歲修，運轉後還得消化1整個月未焚燒的垃圾，「實在愛莫能助。」

(中國時報)