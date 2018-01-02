「絕非獨厚雲林」 環局喊冤

2018年01月02日 00:56 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣解決垃圾危機多管齊下，環保局代理局長張喬維表示，透過環保署統一調度只是其中一個管道，廢棄物清理法通過後，垃圾「調度」不是「配給」，也不是只為了雲林，沒有焚化爐的縣市都有需要。

雲林縣有11鄉鎮垃圾須委外焚化，每日外運焚化210噸，去年初因底渣回運率需有180％，縣內各鄉鎮不願堆置底渣，導致垃圾也無縣市協助焚燒，斗六、斗南、虎尾、西螺都累積超過7000噸垃圾。

環保署去年7月宣布修正廢棄物清理法，原將180％底渣回運率降為20％，但賴揆上任後取消，使雲林仍面臨極大的回運底渣壓力，在環保署調度下，斗六垃圾山已從9000噸縮小為4000噸。

針對環保署進行調度焚化爐被解讀為「配給燒垃圾」，張喬維表示，調度辦法今年會公布實施，第一優先處理的是家戶垃圾，之後才是事業廢棄物，有家戶垃圾焚燒難題不只雲林縣，南投縣、新竹縣、台東縣、澎湖縣也都能受惠，「絕非獨厚雲林縣！」

為求根除垃圾危機，雲林縣長李進勇去年10月率團參訪歐洲的「機械生物處理」模式（簡稱MBT），尋求與台塑六輕合作，把垃圾分篩好，做成粒料，當成燃料取代生煤。

張喬維表示，台灣還沒有「機械生物處理」設備，但已有「機械處理」（MT）設備，雲林縣將先從MT實驗，再進化到MBT，台塑同意若能把垃圾粒料做成燃料，願意全數都燒。

張喬維說，縣府已在虎尾鎮試辦「垃圾專用袋」辦法，只收使用專用袋的垃圾，未來將推廣到其他鄉鎮，預估減量效果與垃圾隨袋徵收相當，雲林縣每天每人垃圾量可望從0.32公斤（台灣平均0.36公斤），減至0.29公斤。

(中國時報)