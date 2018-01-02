新聞透視－源頭減量才是出路

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中國時報

全台各地掩埋場都接近飽和，且民眾環保意識抬頭，政府即使有錢也買不到容積，還衍生非法掩埋集團。雪上加霜的是，各地焚化爐陸續建爐滿20年，需要維修，大規模維修一次就需停爐半年，垃圾將何去何從？若未妥善處理，未來3年內垃圾大戰恐一場接一場。

台南市有57座公營掩埋場，截至去年為止，只剩安南區的城西掩埋場與安定區掩埋場還有容積，其餘早已飽和，大部分決定封場，改設置太陽能面板「種電」。在民眾環保意識抬頭、憂心造成汙染的反對聲中，幾乎不可能增設掩埋場。

無法新增掩埋空間，只好在舊空間做更有效使用，台南市政府願意花3億多元去「攪拌」1座舊掩埋場、配合政府推動生質能，研發昂貴的廚餘發電系統，拿出掩埋場內的腐土當復育土再利用，只為增加「以點滴計」的容積，然而對照每天大量增加的垃圾，根本無法達成平衡。

幸運的是，靠著上游端加強垃圾分類減量，下游掩埋場清出容積空間，台南市算是勉強可自行處理垃圾的縣市。

全台各座垃圾掩埋場都僅剩半年至3年容積量，不只空有焚化廠卻無法啟用的雲林，垃圾外運處理，南投、台東垃圾目前也分別運到台中、高雄代燒，很多縣市的垃圾都進入「調頭寸」窘境，更因垃圾無處掩埋，近年變相生出非法掩埋集團居中牟利，收費運走垃圾卻惡意棄置偏僻處。

台灣垃圾容積面臨飽和是不爭的事實，各級政府除了找尋更先進的垃圾處理技術、活化掩埋場外，如何教育民眾落實從源頭減量，才是更迫切的課題。

(中國時報)

木柵焚化廠將歲修 北市無餘力 開挖篩分 為掩埋場延壽

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